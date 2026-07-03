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В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся круглый стол "Потенциал и перспективы сотрудничества Кыргызстана и Беларуси: от экономики до безопасности", приуроченный ко Дню Независимости Республики Беларусь. Мероприятие организовало Посольством Беларуси в Кыргызстане совместно с Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Участниками дискуссии стали дипломаты, представители государственных органов Кыргызстана, политики, эксперты, ученые и журналисты. Всего в обсуждении приняли участие около 25 человек.

В ходе круглого стола участники обсудили перспективы развития белорусско-кыргызского сотрудничества, вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также роль Беларуси и Кыргызстана в обеспечении стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

Выступая перед участниками, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов рассказал об основных этапах становления белорусской государственности, подчеркнул актуальность Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и рассказал о современных достижениях страны.

Кроме того, дипломат презентовал комплект из четырех книг о Беларуси, который был торжественно передан директору Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорю Шестакову в знак признательности за вклад в развитие белорусско-кыргызского сотрудничества и поддержку белорусской повестки в экспертном сообществе.


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URL: https://www.vb.kg/459827
Теги:
Беларусь, посольство, Бишкек, Кыргызстан
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