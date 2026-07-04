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Судебные эксперты Кыргызстана повысили квалификацию в Будапеште

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Эксперты Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли международный курс "Расследование незаконного оборота химических прекурсоров" в Будапеште (Венгрия), где изучили современные методы расследования подобных преступлений и противодействия распространению синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками обучения стали заместитель начальника Управления криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий Нурлан Момункулов и ведущий эксперт управления Дмитрий Пидгородецкий.

Курс был организован Программой INL Посольства США в Кыргызской Республике совместно с Международной академией правоохранительных органов (ILEA, Будапешт).

Во время обучения специалисты ознакомились с современными тенденциями распространения новых психоактивных веществ, включая фентанил, на нелегальном рынке. Также они изучили международные подходы к расследованию незаконного оборота химических прекурсоров, меры безопасности при работе с изъятыми химическими веществами и современные аналитические инструменты, применяемые в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Отдельное внимание было уделено возможностям международных программ раннего оповещения IONICS, GRIDS и SNOOP, предназначенных для выявления, анализа и предупреждения незаконного оборота прекурсоров и синтетических наркотических средств.

По итогам обучения кыргызские судебные эксперты получили сертификаты Международной академии правоохранительных органов (ILEA) о прохождении курса "Расследование утечки химических прекурсоров".


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URL: https://www.vb.kg/459847
Теги:
Министерство юстиции, наркотики, Венгрия, Кыргызстан
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