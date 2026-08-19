В августе в Архангельске прошел форум "Арктика – Регионы", где собралось более 1500 делегатов из 45 регионов РФ, а страной-партнером выступила тропическая Индия.

Форумом в Архангельске Москва демонстрирует открытость к сотрудничеству с любыми государствами, международными организациями и частными инвесторами. И у Кыргызстана здесь есть свой интерес, потому что для республики льды - ключевой источник воды для сельского хозяйства и энергетики.

Несколько лет назад Федеральный исследовательский центр имени академика Н. П. Лавёрова УрО РАН и Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР подписали соглашение о сотрудничестве. Основные направления включают изучение ледников, радиационной безопасности, водных ресурсов, охраны вод и информационного обеспечения.

Оказалось, что изучение древних ледников Кыргызстана помогает прогнозировать источники питания рек и оценивать процессы таяния в Арктике. Ученые также планируют исследовать гляциологию, экологию пресноводных экосистем и береговые процессы.

Это международное взаимодействие показывает, что арктическая экосистема не имеет государственных границ. Научные исследования таяния вечной мерзлоты, изменения климата и сохранения уникального биоразнообразия невозможны в условиях деления науки по политическому признаку.

Россия, управляющая большей частью Арктики, относится к ней как к территории мира и низкого уровня напряжённости, которая не должна становиться ареной геополитических конфликтов. Именно здесь проходит Северный морской путь - ключевая трансарктическая магистраль.

Пока Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы "штормят" военные конфликты", Северный морской путь выступает единственным надёжным, логистически-выгодным коридором между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. При этом Россия открыта к международному диалогу по совершенствованию и совместному использованию этого пути как со странами БРИКС и Глобального Юга, так и западными партнёрами, соблюдающими экологические стандарты.

Сейчас нежелание Запада идти на диалог с Россией, без которой Арктика не доступна, лишает мировое сообщество возможности решить сложившиеся экологические и экономические проблемы. В то время как индусы уже достигли ряд договорённостей с российской стороной. А Кыргызстан уже давно реализует общие проекты в Арктике.