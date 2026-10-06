Спрос на язык Поднебесной стремительно растет у молодежи Кыргызстана

На фоне постоянного укрепления связей между Китаем и Кыргызстаном изучение китайского языка становится популярным среди кыргызской молодежи. Например, в Институте Конфуция при ОшГУ с момента его основания в 2013 году прошли обучение около 17 тыс. человек. Из них почти 600 учились или учатся в Китае по программам стипендий. Наряду с этим некоторые выпускники института стали его сотрудниками и вносят свой вклад в подготовку большего количества специалистов в данной сфере, сообщает Russian.News.Cn.

19-летняя Зуура Закирова, студентка третьего курса Института Конфуция при Ошском государственном университете в Кыргызстане изучает китайский язык два года. "Я решила его изучать, потому что люблю смотреть китайские телесериалы, в частности, мифологические и фэнтезийные. Меня особенно завораживают старинные костюмы актеров", - поделилась девушка. По словам Зууры, китайский язык сильно на нее повлиял. "Я стала более уверенной в себе, - сказала она. - До поступления в Институт Конфуция я была застенчивой. Здесь я познакомилась со многими преподавателями и завела много друзей. Теперь я могу свободно общаться с китайцами на их языке".

На недавнем мероприятии, посвященном Дню Института Конфуция, она исполнила современную китайскую песню "Крылья ангела" под гучжэн (традиционный китайский музыкальный инструмент). Ее чистое произношение и четкая дикция сорвали бурные аплодисменты аудитории.

Девушка увлекается китайской культурой. Ей особенно нравятся такие прекрасные традиции китайского народа, как уважение к старшим и заботливое отношение к младшим, а также ценность семейных уз. "В нашей культуре существуют подобные концепции. Мне очень нравится, когда моя семья собирается за праздничным столом и все весело общаются. Я счастлива в этой теплой атмосфере", - отметила она.

Зуура мечтает в будущем работать учителем, как ее родители. "Я надеюсь преподавать китайский язык кыргызстанцам и помогать им осуществить личностное развитие с помощью этого языка", - заключила она.

"Мне выпала честь быть в числе первых студентов нашего Института Конфуция. В 2019 году после окончания магистратуры по специальности "международное обучение китайскому языку" в Китае я вернулась в институт и стала преподавательницей", - рассказала Гулпери Кадырбекова, добавив, что ее постоянная готовность делиться своим опытом в изучении китайского языка определила ее профессиональный выбор.

Гулпери вспоминает, как ей было тяжело в первые дни работы. "Тогда у меня не было опыта в преподавательской деятельности. Бывали любознательные студенты, которые задавали мне не только вопросы о том, что изучается на занятиях, но и вопросы, связанные с более широкими сферами, такими как общество и экономика Китая. Иногда я не могла сразу ответить на их вопросы, что меня расстраивало", - указала она. Чтобы справиться с этими "головоломками", ей всегда требовалось много времени на подготовку к занятиям. Именно это сделало ее профессионалом.

Гулпери гордится тем, что ее ученики сдали экзамен по китайскому языку и получили возможность учиться в Китае. "В этом году из бакалавриата китайских вузов выпустились первые мои ученики. Некоторые из них нашли хорошую работу. Я за них очень рада", - поделилась она.

А для Байказака Султанбекова, студента Колледжа иностранных языков Джалал-Абадского государственного университета, самой большой радостью станет возможность обучения в Китае.

"У меня есть двоюродный старший брат, который учился в университете в Шанха. Он мне говорил, что китайский язык сложный, но очень интересный, и что Китай - быстроразвивающаяся страна, где везде высотные здания и широкие дороги. Жизнь там довольно удобная, - сказал он. - Мне стало интересно, поэтому я начал изучать китайский язык".

Молодому человеку очень понравился китайский язык. "Думаю, что самое интересное в китайском языке - это иероглифы. Некоторые из них имеют много черт и сложные структуры, что затрудняет их правильное и красивое написание. Но каждый китайский иероглиф подобен предмету искусства, именно в этом заключается их очарование", - отметил он.

Байказак ежедневно тратит почти 6 часов на изучение китайского языка, чтобы быстрее повысить свой уровень. "Кроме учебы в колледже и посещения курсов в Институте Конфуция при университете, дома я повторяю новые знания, полученные на уроках, читаю учебники для подготовки к экзаменам по китайскому языку и практикуюсь в написании китайских иероглифов", - рассказывает молодой человек.

Кроме того, он как можно чаще говорит по-китайски как с товарищами по учебе, так и с китайцами в повседневной жизни. "Я в восторге, когда применяю в речи новые слова, и меня хорошо понимают", - добавил он.

После окончания колледжа Байказак хочет поехать на учебу в Шанхай, как его двоюродный старший брат. "В Китае есть языковая среда, которая позволит более эффективно улучшить мой китайский язык. Я знаю, что в каждом регионе Китая свой диалект, который сильно отличается от путунхуа (общенационального китайского языка), который я изучаю. Мне это интересно", - сказал он.

Согласно объявлению Государственного управления по делам иммиграции КНР, начиная с 20 августа 2026 года граждане Кыргызстана и Вьетнама, имеющие обычные паспорта и авиабилеты на пересадочные рейсы в третьи страны или регионы с указанием даты и маршрута, могут въезжать в Китай через любой из 65 контрольно-пропускных пунктов и оставаться в стране до 240 часов без визы. С этого же дня граждане этих двух стран, имеющие обычные паспорта, могут въезжать в провинцию Хайнань на юге Китая через международные КПП и пребывать без визы на территории этой островной провинции не более 30 дней.

"Эта новость меня очень обрадовала, потому что я давно хотел поехать на остров Хайнань на отдых. Я видел в интернете, что там прекрасное море, которого я никогда не видел вживую. Новая безвизовая политика значительно упростит поездки из Кыргызстана в Китай, что поможет осуществить мою мечту", - отметил он.

После завершения учебы Байказак хочет работать переводчиком. "В Кыргызстане работают все больше китайских компаний, которые имеют спрос на местных специалистов, владеющих китайским языком. Значит, у меня будет большой выбор профессии. Но самая главная для меня задача сейчас - улучшить свой китайский язык до уровня, который соответствует потребностям общества", - подытожил молодой человек.