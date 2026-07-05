Кыргызстан совместно с ВОЗ продвигает инициативу "Здоровье в горах"

Недавнее выступление министра здравоохранения Кыргызстана Дамира Осмонова на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, посвященной вопросам изменения климата и здоровья, вновь привлекло внимание к вопросам здоровья населения горных территорий. Как подчеркнул министр, для Кыргызстана горы являются не только географической особенностью, но и важным фактором, влияющим на доступность медицинской помощи, качество жизни населения и устойчивость системы здравоохранения.

Проблема для нашей страны была и остается очень актуальной, если еще учесть, что три четверти ее территории занимают горы. Как изменение климата влияет на организацию медицинской помощи горцев? И как приблизить ее к жителям горных регионов? Своим видением решения этой проблемы поделилась в эксклюзивном интервью VB.KG Нинель Кадырова, известный международный эксперт по вопросам стратегического развития здравоохранения.

- Особое внимание на высокой встрече в Женеве было уделено инициативе Кыргызстана "Здоровье в горах", которую наша страна продвигает совместно с Всемирной организацией здравоохранения как одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения в горных регионах. И не случайно министр здравоохранения Дамир Осмонов акцентировал внимание на ней. Изменение климата, таяние ледников, дефицит водных ресурсов и изоляция отдаленных населенных пунктов требуют новых подходов к организации медицинской помощи, включая прежде всего развитие первичной медико-санитарной помощи, цифровых решений, мобильных медицинских служб и механизмов экстренного реагирования.

Все это вновь ставит перед системой здравоохранения важный вопрос: какой должна быть первичная медико-санитарная помощь в горных территориях Кыргызстана в условиях административной реформы и новых климатических вызовов?

То есть сегодня уже недостаточно иметь там только фельдшерско-акушерские пункты?

- На протяжении многих лет наличие ФАПа, оказывающего доврачебную помощь, считалось основным показателем доступности медицинской помощи в сельской местности. Однако современные потребности населения значительно изменились.

Артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания требуют не только доврачебной помощи, но и регулярного наблюдения врача, профилактических программ, своевременной диагностики и постоянного сопровождения пациентов. Поэтому сегодня необходимо обсуждать не только сохранение существующей сети ФАПов, но и доступность врачебной помощи непосредственно для населения горных территорий.

Изменилась ли она после формирования новых аймаков?

- Административная реформа создала новые возможности для территориального развития. Уже в ходе первого этапа реформы (2024–2025 гг.) число айылных аймаков было сокращено с 452 до 230. Одновременно была расширена территория города Бишкек за счет присоединения близлежащих населенных пунктов. Весной 2026 года Президент Садыр Жапаров объявил о следующем этапе преобразований, предусматривающем переход от существующей системы из 7 областей и 44 районов к формированию около 20 укрупненных территориальных округов.

Если раньше вопросы развития инфраструктуры рассматривались преимущественно на уровне отдельных айыл окмоту, то сегодня появляется возможность планировать развитие целых территорий. Но готовы ли мы ответить на возникающие вопросы: где необходимо открывать новые врачебные амбулатории или группы семейных врачей, где более эффективным решением станут мобильные медицинские бригады. А также какие населенные пункты нуждаются в развитии телемедицины, какие территории наиболее уязвимы с точки зрения доступности медицинской помощи и какие инвестиции позволят получить наибольший эффект для здоровья населения? Пока ответов на них у нас немного.

Нинель Азимхановна, кто должен отвечать за развитие первичной медико-санитарной помощи?

- Сегодня развитие сети ПМСП относится к компетенции Министерства здравоохранения. Вместе с тем именно органы местного самоуправления лучше других знают реальные потребности населения, особенности его расселения, состояние дорог и проблемы транспортной доступности. После укрупнения аймаков возникает новый вопрос: должны ли органы местного самоуправления играть более активную роль в развитии первичной медико-санитарной помощи?

Речь не обязательно идет о передаче полномочий. Речь может идти о новых механизмах партнерства между государством и местными сообществами в вопросах развития медицинской инфраструктуры, профилактических программ и укрепления здоровья населения.

Не потерялась ли, на ваш взгляд, наша "первичка" среди других приоритетов системы здравоохранения?

- Первичная медико-санитарная помощь является фундаментом всей системы здравоохранения. Именно здесь должны решаться вопросы профилактики, раннего выявления заболеваний, наблюдения пациентов с хроническими болезнями и координации медицинской помощи.

За последние годы значительная часть организаций ПМСП была интегрирована в структуру территориальных больниц. Сегодня в стране функционируют 45 Центров общеврачебной практики и 24 Центра семейной медицины, при этом более 65 процентов групп семейных врачей организационно сформированы в составе Центров общеврачебной практики. Такая модель позволяет обеспечивать преемственность между первичной и специализированной медицинской помощью. Однако одновременно стоит вопрос о сохранении фокуса на профилактике, раннем выявлении заболеваний и доступности врачебной помощи для населения горных территорий.

Такая модель имеет свои преимущества. Вместе с тем важно регулярно оценивать, насколько вопросы профилактики, территориальной доступности и развития ПМСП сохраняют необходимый приоритет в системе управления здравоохранением.

Для жителя отдаленного села не так важно, кому административно подчиняется медицинская организация. Важно другое - сможет ли он вовремя получить квалифицированную помощь врача.

Как изменение климата влияет на организацию медицинской помощи?

- Для горных территорий эта связь становится все более очевидной. Закрытие перевалов, чрезвычайные ситуации, изменение условий водоснабжения и транспортной доступности оказывают непосредственное влияние на возможность получения медицинской помощи.

В этих условиях вопросы устойчивости системы здравоохранения перестают быть исключительно медицинской темой и становятся вопросом безопасности и развития территорий.

Что может стать следующим шагом?

- Возможно, сегодня Кыргызстан находится в уникальной точке пересечения сразу нескольких реформ и инициатив. С одной стороны, - административная реформа и формирование новых аймаков. С другой, - международная инициатива Health in the Mountains. С третьей, - необходимость укрепления первичной медико-санитарной помощи как основы современной системы здравоохранения. В этой ситуации особенно важно научиться принимать решения на основе объективных данных и потребностей населения.

Главный вопрос заключается не в том, сколько медицинских организаций нанесено на карту. Главный вопрос заключается в том, сможет ли каждый житель Кыргызстана своевременно получить качественную медицинскую помощь независимо от того, живет он в Бишкеке, районном центре или высокогорном селе. Именно с этого вопроса, возможно, и должно начинаться переосмысление роли первичной медико-санитарной помощи в горных территориях Кыргызстана.