В Пекине прошло собрание, посвященное 105-й годовщине основания КПК

В Доме народных собраний в Пекине прошло торжественное собрание по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая.

Первое июля считается днём её основания, и в рамках собрания состоялась церемония награждения орденом "Первого июля" за особый вклад в развитие партии и страны. На этот раз награду получили восемь человек. Кроме того, были вручены другие знаки отличия, которыми отметили выдающихся членов КПК, отличившихся партийных работников и передовые низовые партийные организации со всей страны, сообщает Синьхуа.

Выступая на собрании по случаю 105-й годовщины основания КПК, Си Цзиньпин, являющийся также Генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, призвал членов партии укреплять чувство уверенности и последовательно бороться для выполнения миссий и задач партии в новом походе в новую эпоху.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал 105-летнюю историю Коммунистической партии Китая как "самую великолепную эпопею" китайской нации и призвал партию смело двигаться вперед, чтобы превратить Китай в модернизированное социалистическое государство к установленному сроку.

Основанная в 1921 году в условиях слабого, погрязшего в бедности Китая, страдавшего от унижений со стороны других государств, КПК выросла из небольшой группы, которая насчитывала чуть более 50 членов, в крупнейшую в мире правящую партию, обладающую огромным глобальным влиянием.

Си Цзиньпин подчеркнул важность достижения цели полного осуществления социалистической модернизации к середине нынешнего века. "Время не останавливается ни для кого, и история тоже", - сказал он.

По его словам, необходимо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии, чтобы "не бояться того, что облака могут застилать взор и идти вперед на всех парусах, не сбиваясь с курса". Подчеркнув, что партия должна прочно опираться на народ для совершения великих исторических достижений, Си Цзиньпин призвал членов партии "и дальше укреплять дух предприимчивости, направленный на достижение успехов".

Он также призвал всю партию активно реагировать на риски и вызовы на пути поступательного движения вперед. "Китай вступает в период развития, когда одновременно существуют стратегические шансы, риски и вызовы, возрастают неопределенные и трудно предсказуемые факторы. Мы всегда должны быть готовы выдержать суровые испытания, будь то чрезвычайно серьезные или даже катастрофические риски и вызовы", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что по мере того, как невиданные за последние сто лет значительные изменения набирают обороты, мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, и человечество в очередной раз стоит на перепутье выбора. "Мы должны непрерывно содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходимо неуклонно и последовательно продвигать всестороннее устрожение внутрипартийного управления, а также со всей решительностью одержать победу в интенсивной, затяжной и тотальной борьбе с коррупцией. "Все члены партии должны оставаться верными нашей первоначальной цели и ни на минуту не забывать о нашей миссии, сохранять скромность и осторожность, упорно и самоотверженно трудиться, смело и умело вести борьбу", - добавил он.

Согласно данным, по состоянию на конец 2025 года число членов КПК достигло почти 101,29 млн человек, а количество низовых организаций КПК превысило 5,43 млн.