В Бишкеке прошел третий форум академиков по зеленой энергетике стран ШОС

В Международном университете Кыргызстана состоялся III Международный форум академиков по зеленой энергетике стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем приняли участие послы, академики, эксперты, руководители вузов и представители научно-исследовательских учреждений стран ШОС.

Открывая форум, депутат ЖК Максат Алымбеков отметил, что мероприятие дает возможность объединить научные подходы, экономические интересы и законодательные механизмы государств-партнеров.

"Совместная работа Национальной академии наук КР, Международного университета Кыргызстана и Сианьского университета Цзяотун показывает, что международное партнерство становится сильным тогда, когда опирается на исследования, образование, доверие и общую ответственность за результат. Бишкекская декларация, которая будет принята по итогам форума, может стать важным экспертным ориентиром для дальнейшего взаимодействия парламентов, правительств, университетов и научных центров государств ШОС", - сказал Алымбеков.

Заместитель министра энергетики Кыргызстана Салават Садыракунов отметил, что зеленая энергетика становится важным фактором обеспечения энергетической безопасности, устойчивого экономического роста и технологического развития стран ШОС. По его словам, Кыргызстан открыт к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ШОС и заинтересован в реализации совместных научных, технологических и инвестиционных проектов в сфере зеленой энергетики.

"В Узбекистане придается очень большое значение зеленой энергетике. Использование зеленой энергетики в стране составляет 35 процентов от общего энергопотребления. А если посмотреть с точки зрения солнечной энергетики, то этот показатель составляет у нас 21 процент от общего энергопотребления. Этот форум даст нам возможность поделиться опытом, обменяться мнениями по использованию ВИЭ, особенно с коллегами из Китая, который является самой мощной страной в этой области, - сказал в интервью VB.KG доктор физико-математических наук, профессор, академик АН Узбекистана Мухсин Ашуров.

Но есть проблема, касающаяся утилизации солнечных панелей. Хотя на сегодняшний день она пока не стоит перед странами Центральной Азии, поскольку мы только начали развивать это направление. Но мы должны вместе думать, чтобы централизованно решать проблему утилизации", - отметил академик Мухсин Ашуров.

"Форум своевременный и важный. На повестке, без преувеличения, - благополучие и развитие всех стран-членов ШОС, поскольку дефицит энергии станет тормозом на пути развития абсолютно во всех областях для всех стран. И мы собрались все вместе не случайно, потому что добиться чего-то прорывного и важного в зеленой энергетике одной стране не под силу. Это – коллективная работа, потому что затрагиваются огромные территории и проблемы у всех одни и те же, - подчеркнул в интервью VB.KG академик НАН КР, президент Союза ученых Кыргызстана, заслуженный деятель науки Алтай Борубаев.

Посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин подчеркнула, что Китай активно продвигает зеленую и низкоуглеродную трансформацию и создал крупнейшую в мире систему возобновляемых источников энергии, внеся значимый вклад в глобальное зеленое развитие. Она заявила о готовности Китая работать со всеми сторонами над активной реализаций Инициативы по глобальному развитию и углублением сотрудничества в сфере зеленой энергетики, чтобы внести вклад ШОС в совершенствование глобальной системы управления энергетикой.

"Отрадно отметить, что сегодня в Кыргызстане мы откроем совместную лабораторию по чистой энергии и накоплению энергии в рамках инициативы "Один пояс - один путь", которая придаст новый импульс дальнейшему развитию китайско-кыргызского сотрудничества в области зеленого развития", - сказала Лю Цзянпин.

Как отметил ректор Сианьского университета Цзяотун Чжан Лицюнь, их университет вносит большой вклад в научно-технический процесс и социально-экономическое развитие Китая. "Сегодня многие научные дисциплины Сианьского университета занимают ведущие позиции в мире. Особенно сильны его позиции в области энергетики. Именно у нас впервые в Китае были открыты специальности по котлостроению, паровым турбинам, холодильной и криогенной технике, а также по технологиям накопления энергии. Ориентируясь на вызовы будущего, мы активно развиваем направления новой энергетики", - отметил известный ученый.

Сегодня мир, по его словам, сталкивается со все большими вызовами, связанными с изменением климата, и переход к зеленой энергетике стал общей задачей для всех стран. "Университет активно поддерживает инициативу "Один пояс - один путь" и последовательно развивает сотрудничество в области науки и образования в рамках ШОС. В прошлом году при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана мы вместе с коллегами Международного университета Кыргызстана определили пути сотрудничества в таких направлениях, как фотоэлектрическая энергетика, зеленый водород, накопление энергии и нулевоуглеродное строительство. Одновременно запускаем цифровой модельный центр "Пояса и пути" по подготовке специалистов в области энергосбережения и накопления энергии", - сказал Чжан Лицюнь.

По его мнению, для содействия устойчивому развитию необходимо объединить усилия и умы различных сторон. Используя собственные научные преимущества, Сианьский университет Цзяотун, как заверил ректор, продолжит расширять сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими институтами стран Центральной Азии на таких направлениях, как совместные исследования, коллективное создание платформ, практическое применение результатов и подготовка кадров, чтобы внести свою лепту в зеленую и низкоуглеродную трансформацию региона.

Во время форума были открыты совместная лаборатория по чистой энергии и накоплению энергии в рамках "Пояса и пути" и цифровой модельный центр "Пояса и пути" по подготовке специалистов в области энергосбережения и хранения энергии, прошла презентация важных научно-исследовательских работ по зеленой энергетике.

Как сказала заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Лира Сулайманова, зеленая энергетика сегодня - это область, в которой невозможно разделить науку, образование и инновации.

"Научная идея должна проходить путь от лаборатории до инженерного решения, от учебной аудитории до реального производства и энергетической инфраструктуры. Именно поэтому открытие кыргызско-китайской совместной лаборатории по чистой энергии и накоплению энергии должно стать не формальным событием, а рабочим механизмом. Здесь можно реализовать ряд совместных исследований, создавать молодежные научные группы, магистерские, докторские программы, в рамках которых разрабатывать инженерные решения для энергетики Кыргызстана и других государств ШОС", - сказала заместитель министра.

Не менее важен, по ее мнению, цифровой модельный центр подготовки кадров в области энергосбережения и хранения энергии, так как современная энергетика нуждается в специалистах, которые одинаково уверенно работают с физикой процессов, цифровыми технологиями, анализом данных, экономикой проектов и экологическими требованиями.

На полях форума прошли пленарная сессия, тематические семинары и круглый стол, в ходе которых участники провели углубленные обсуждения таких тем, как перспективы развития чистой энергетики и технологий хранения энергии, зеленое и низкоуглеродное развитие и энергетический переход, пути развития сотрудничества Китая и Центральной Азии в области экологически чистых энергетических технологий.

Форум был совместно организован Сианьским университетом Цзяотун, Международным университетом Кыргызстана и Национальной академией наук Кыргызстана.