Поветкин признался, что сам с удовольствием вышел бы на ринг в Бишкеке

Легендарный российский боксёр, олимпийский чемпион Александр Поветкин признался, что атмосфера международного вечера бокса в Бишкеке настолько заряжает, что ему самому захотелось снова выйти на ринг.

"Если честно, самому хочется уже подраться. Такая атмосфера, столько людей, такой праздник бокса. Конечно, появляются эмоции. Но всему своё время", - с улыбкой сказал Поветкин.

При этом спортсмен отметил, что сейчас с большим удовольствием наблюдает за молодыми боксёрами и радуется развитию этого вида спорта.

"Сегодня самое главное - поддерживать молодых ребят. Такие турниры дают им огромную мотивацию. Они видят полный зал, чувствуют поддержку зрителей, понимают, к чему можно стремиться. Именно на таких вечерах рождаются будущие чемпионы", - подчеркнул он.

По словам Поветкина, зрителей ожидают яркие и бескомпромиссные поединки.

"Жду красивых, зрелищных боёв. Хочется, чтобы не только спортсмены показали всё, на что способны, но болельщики, ведь поддержка очень важна для спортсмена", - отметил олимпийский чемпион.

Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Александр Поветкин признался, что спортивный азарт никуда не исчез.

"Когда столько лет выходишь на ринг, эти эмоции остаются с тобой навсегда. Поэтому, когда оказываешься на таком турнире, невольно представляешь себя среди участников", - сказал он.

Поветкин приехал в Бишкек в качестве почётного гостя международного вечера профессионального бокса, где встретился с молодыми спортсменами, пообщался с журналистами и пожелал кыргызским боксёрам больших побед на мировой арене.