Александр Поветкин: Готов провести сборы в Кыргызстане.

Во время пресс-конференции Александру Поветкину предложили рассмотреть возможность проведения совместных тренировочных сборов с кыргызстанскими спортсменами.

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира отметил, что открыт к такой идее, и с улыбкой добавил, что Кыргызстану тоже есть чем делиться.

"Главное, чтобы мне было что дать. У вас ведь тоже сильные тренеры и хорошие спортсмены", - сказал Поветкин.

Такие сборы могли бы стать полезным обменом опытом и дополнительным шагом к развитию профессионального бокса в Кыргызстане