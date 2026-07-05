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Александр Поветкин: Готов провести сборы в Кыргызстане.

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Во время пресс-конференции Александру Поветкину предложили рассмотреть возможность проведения совместных тренировочных сборов с кыргызстанскими спортсменами.

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира отметил, что открыт к такой идее, и с улыбкой добавил, что Кыргызстану тоже есть чем делиться.

"Главное, чтобы мне было что дать. У вас ведь тоже сильные тренеры и хорошие спортсмены", - сказал Поветкин.

Такие сборы могли бы стать полезным обменом опытом и дополнительным шагом к развитию профессионального бокса в Кыргызстане


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URL: https://www.vb.kg/459865
Теги:
бокс, Россия, спорт, Кыргызстан
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