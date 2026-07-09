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В Оше завершился тренинг по женскому футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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В Ошской области завершился международный тренинг, направленный на развитие женского и инклюзивного футбола в Кыргызстане.

Мероприятие было организовано Кыргызским футбольным союзом совместно с немецким фондом Kick for Help, Футбольной федерацией Рейнланда и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

В рамках тренинга участники на протяжении нескольких дней изучали современные методы развития женского футбола, обменивались опытом с немецкими экспертами и повышали уровень профессиональной подготовки.

Особое внимание было уделено вопросам расширения участия женщин в футболе, внедрения инклюзивных подходов и создания новых возможностей для развития этого направления в стране.

По итогам мероприятия организаторы отметили важность международного сотрудничества и подчеркнули, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему развитию женского футбола в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/459919
Теги:
женский футбол, Ошская область
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