В Оше завершился тренинг по женскому футболу

В Ошской области завершился международный тренинг, направленный на развитие женского и инклюзивного футбола в Кыргызстане.

Мероприятие было организовано Кыргызским футбольным союзом совместно с немецким фондом Kick for Help, Футбольной федерацией Рейнланда и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

В рамках тренинга участники на протяжении нескольких дней изучали современные методы развития женского футбола, обменивались опытом с немецкими экспертами и повышали уровень профессиональной подготовки.

Особое внимание было уделено вопросам расширения участия женщин в футболе, внедрения инклюзивных подходов и создания новых возможностей для развития этого направления в стране.

По итогам мероприятия организаторы отметили важность международного сотрудничества и подчеркнули, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему развитию женского футбола в Кыргызстане.