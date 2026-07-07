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Кто и когда должен платить утилизационный сбор, рассказали в Минприроды

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора напомнило производителям и импортерам о необходимости своевременно уплачивать утилизационный сбор в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП). За нарушение установленных сроков предусмотрена административная ответственность.

Как отметили в ведомстве, обязанность по уплате утилизационного сбора действует в Кыргызстане с 1 января 2025 года. Система РОП предусматривает ответственность производителей и импортеров за переработку товаров и упаковки после окончания срока их использования.

Перечень товаров, подпадающих под действие системы, утвержден постановлением Кабинета министров от 19 июня 2024 года № 322. В него входят 24 группы товаров, включая аккумуляторы, автомобильные шины, смазочные масла, упаковку из пластика и картона, бытовую технику и другую продукцию.

Импортеры обязаны уплатить утилизационный сбор в течение 15 дней после ввоза товаров на территорию Кыргызстана, а производители - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Реализацию механизма РОП осуществляет государственное предприятие "Эко Оператор". По информации Минприроды, средства, поступающие от утилизационного сбора, направляются на развитие инфраструктуры переработки отходов и внедрение экологически чистых технологий.


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URL: https://www.vb.kg/459906
Теги:
бизнес, мусор, экология, импорт, производство, Минприродресурсов
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