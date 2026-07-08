Барнаул глазами участников VI Летней школы алтаистики

Пять дней лекций, научных дискуссий, экскурсий и общения со сверстниками из разных стран. Именно так прошла VI Международная летняя школа молодых ученых-историков, тюркологов и алтаистов, которая собрала в Барнауле студентов и молодых исследователей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и различных регионов России. Для одних эта поездка стала первым опытом участия в международном научном проекте, для других уже доброй традицией. Однако все участники сходятся во мнении: главной ценностью школы стали не только новые знания, полученные на лекциях ведущих ученых, но и возможность обменяться опытом, познакомиться с культурой соседних народов и обрести единомышленников.

Темирхан Сарсеитов, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына

Студент третьего курса юридического факультета Темирхан Сарсеитов приехал в Барнаул уже во второй раз. Возможность вновь стать участником школы он получил после успешного выступления на университетском конкурсе по истории.

По его словам, главным итогом поездки стало общение с представителями других стран.

"Больше всего мне понравилось знакомиться с представителями разных стран. Когда начинаешь общаться, понимаешь, сколько у нас общего традиций, истории, культуры. Такие встречи помогают лучше понимать друг друга и становятся началом настоящей дружбы".

Он также отметил высокий уровень лекций и насыщенную программу школы.

"Все лекции были очень интересными и понятными. Кроме занятий, были дебаты, конкурсы, совместные мероприятия. Это сделало школу не только полезной, но и очень теплой по атмосфере".

Азим Турганалиев, студент 3 курса юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

Для Азима Турганалиева участие в Международной летней школе стало первым опытом поездки на подобное мероприятие. По его словам, принять приглашение ему предложил друг, и он сразу согласился.

"Больше всего мне понравилось общение с участниками из разных стран. Мы познакомились со студентами из Казахстана, Узбекистана, России. Во время общения оказалось, что у нас гораздо больше общего, чем мы думали: общая история, традиции, культура. Именно это стало для меня самым ценным впечатлением от школы".

Жанат Сагынкулов, студент 1 курса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

Для Жаната Сагынкулова Международная летняя школа алтаистики стала первой зарубежной поездкой. По его словам, участие в проекте подарило множество ярких впечатлений и позволило познакомиться с молодежью из разных стран.

"Это моя первая зарубежная поездка. Получил множество положительных эмоций и впечатлений. Не думал, что здесь будут представители разных стран и что мы так подружимся. Самым запоминающимся для меня стала встреча с казачьим обществом", - поделился он.

Жанат отметил, что особенно ценным для него стало живое общение с участниками школы, возможность обменяться опытом, узнать больше об истории и культуре Алтая, а также познакомиться с традициями разных народов.

Нурислам Жолдошматов, студент 1 курса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

Для Нурислама участие в Международной летней школе алтаистики стало первым опытом участия в международном образовательном проекте. По его словам, принять приглашение ему предложила куратор, и поездка полностью оправдала ожидания.

"Моя куратор предложила принять участие. Лекции были очень интересными, мы многое узнали", - рассказал он.

Нурислам отметил, что программа школы позволила получить новые знания по истории, археологии и культуре Алтая, познакомиться с участниками из разных стран, обменяться мнениями и приобрести полезный опыт международного общения. По его словам, такие проекты помогают расширить кругозор и мотивируют к дальнейшему изучению истории тюркских народов.

Аида Жайлаубаева, Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова

Для Аиды участие в Международной летней школе уже стало доброй традицией в Барнаул она приехала в четвертый раз.

По ее словам, каждая школа отличается, но нынешняя особенно запомнилась большим количеством участников из стран Центральной Азии.

"В этом году приехали студенты из Узбекистана, Кыргызстана, разных регионов России и Казахстана. Было очень интересно познакомиться с их культурой, традициями и узнать друг друга ближе".

Полученные знания, говорит она, обязательно пригодятся в дальнейшей научной работе. После окончания магистратуры Аида работает в научно-исследовательском центре "Алтайтану", поэтому темы алтаистики и тюркологии напрямую связаны с ее профессиональной деятельностью.

Особенно ее впечатлила лекция, посвященная Самарканду.

"После этой лекции мне самой захотелось побывать в Узбекистане. Было очень интересно узнать историю города настолько подробно".

Фархунда Аслидинова, Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Для студентки исторического факультета Фархунды Аслидиновой участие в школе стало первым международным опытом.

По ее словам, приехать в Барнаул предложил научный руководитель, который посоветовал использовать возможность для профессионального роста.

"Все было очень познавательно и интересно. Особенно понравились лекции преподавателей. Но больше всего запомнилась атмосфера. Мы быстро нашли общий язык друг с другом, познакомились, подружились. Именно это делает такие школы особенными".

Фархунда призналась, что с удовольствием приняла бы участие в подобных проектах еще раз.

Ойдиной Неъматжонова, студентка 2 курса Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

Для Ойдиной Неъматжоновой участие в VI Международной летней школе молодых ученых-историков, тюркологов и алтаистов стало первым опытом участия в международном научно-образовательном проекте и первой поездкой в Россию.

"Мне здесь очень понравилось. У меня осталось много ярких впечатлений и положительных эмоций. Особенно запомнилась дружелюбная атмосфера мы быстро познакомились, нашли общий язык и стали общаться друг с другом".

Студентка исторического факультета уверена, что знания, полученные в Летней школе, помогут ей в дальнейшем обучении и научной работе.

"Все преподаватели были очень сильными специалистами. Их лекции были очень интересными и содержательными. Полученные материалы обязательно пригодятся мне в учебе".

Особенно Ойдиной запомнилось выступление доцента Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, доктора философии по историческим наукам Ферузы Шомухаммедовны Рашидовой.

"Ее лекция произвела на меня большое впечатление. Было очень интересно слушать, и я узнала много нового".

Светлана Казанцева, Горно-Алтайский государственный университет

Студентка педагогического направления отмечает, что школа стала отличной возможностью познакомиться с мнением ведущих ученых и посмотреть на привычные темы с новой стороны.

"Мне было интересно общаться с экспертами, задавать вопросы и участвовать в обсуждениях. Все лекции были интересными, но особенно запомнилось выступление, посвященное Самарканду. После него захотелось глубже изучить историю этого города".

По ее мнению, знания, полученные в школе, обязательно пригодятся в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности.

Лайжит Донгак, Тувинский государственный университет

Студентка третьего курса Тувинского государственного университета впервые стала участницей Международной летней школы.

Она признается, что ожидания полностью оправдались.

"Мне очень понравилось знакомиться с новыми людьми, общаться с экспертами и участвовать в насыщенной программе школы. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями".

Самым ярким событием Лайжит назвала экскурсионную программу, а среди лекций особенно выделила выступление об истории изготовления бумаги.

"Очень понравилось, что лекцию сопровождали видеоматериалы. Это помогло лучше понять тему", - заключила студентка.

Справка: VI Международную летнюю школу молодых ученых историков, тюркологов и алтаистов провела Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.