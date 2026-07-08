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МВД предупредило кыргызстанцев о новой волне мошенничества

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Министерство внутренних дел Кыргызстана предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества. По данным ведомства, злоумышленники все чаще предлагают приобрести автомобили из-за рубежа по выгодной цене, вложить деньги в якобы высокодоходные иностранные инвестиционные проекты или воспользоваться другими платными услугами, после чего присваивают полученные средства.

В МВД отметили, что мошенники входят в доверие, обещают выгодные условия покупки автомобилей, посредничество в финансовых операциях, помощь с трудоустройством и другие услуги, связанные с передачей денежных средств. Получив деньги, они, как правило, не выполняют взятые на себя обязательства.

Ведомство рекомендует не передавать деньги малознакомым людям, не соглашаться на сомнительные предложения, а также тщательно проверять документы, полномочия и репутацию продавцов, посредников и представителей инвестиционных компаний.

Если вы стали жертвой мошенников или располагаете информацией о подобных фактах, МВД призывает незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать материального ущерба и не стать жертвой злоумышленников.


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URL: https://www.vb.kg/459936
Теги:
МВД, мошенничество, Кыргызстан, деньги, автомобили
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