МВД предупредило кыргызстанцев о новой волне мошенничества

Министерство внутренних дел Кыргызстана предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества. По данным ведомства, злоумышленники все чаще предлагают приобрести автомобили из-за рубежа по выгодной цене, вложить деньги в якобы высокодоходные иностранные инвестиционные проекты или воспользоваться другими платными услугами, после чего присваивают полученные средства.

В МВД отметили, что мошенники входят в доверие, обещают выгодные условия покупки автомобилей, посредничество в финансовых операциях, помощь с трудоустройством и другие услуги, связанные с передачей денежных средств. Получив деньги, они, как правило, не выполняют взятые на себя обязательства.

Ведомство рекомендует не передавать деньги малознакомым людям, не соглашаться на сомнительные предложения, а также тщательно проверять документы, полномочия и репутацию продавцов, посредников и представителей инвестиционных компаний.

Если вы стали жертвой мошенников или располагаете информацией о подобных фактах, МВД призывает незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать материального ущерба и не стать жертвой злоумышленников.