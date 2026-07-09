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Живые традиции Алтая: участники Летней школы побывали на казачьей вечерке

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- Назгуль Абдыразакова
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Эту встречу многие участники VI Международной летней школы молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов ждали с особым интересом. В тени сосен, на лесной поляне, их встречали атаман Барнаульского городского казачьего общества Роман Щенников и его заместитель Анжела Хотенич. В ярких традиционных казачьих костюмах они сразу привлекли внимание студентов и молодых исследователей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и различных регионов России.

В этот вечер участники познакомились с казачьими традициями не как зрители, а как непосредственные участники. Их ждали народные игры, хороводы, мастер-класс по владению шашкой и живое общение с теми, кто сегодня сохраняет и развивает казачью культуру.

Первой частью программы стала традиционная казачья вечерка. Анжела Хотенич рассказала, что издавна именно такие встречи собирали молодежь вместе. Здесь знакомились, общались, пели, танцевали и играли. Спустя несколько минут рассказ сменился делом.

Участников пригласили в общий круг. Один хоровод сменялся другим, за ними следовали народные игры, в которых с одинаковым азартом участвовали и юноши, и девушки. Смех не стихал ни на минуту, а каждая новая игра вызывала все больше улыбок и положительных эмоций. Очень быстро в происходящее включились практически все участники встречи.

Одним из самых зрелищных моментов вечерки стал мастер-класс по фланкировке. В руках Романа Щенникова появилась казачья шашка. Атаман продемонстрировал основные элементы владения ею, показав, насколько важны точность движений, координация и постоянные тренировки.

После показательного выступления попробовать свои силы пригласили всех желающих.

Желающих оказалось немало. Причем интерес проявили не только юноши. Девушки также охотно брали шашку в руки. После небольшого инструктажа каждый мог самостоятельно попробовать свои силы в фланкировке. Кто-то уверенно осваивал первые движения, кто-то действовал осторожно, но интерес к мастер-классу не угасал до самого его завершения.

Когда игры и мастер-класс подошли к концу, участники еще долго делились впечатлениями, фотографировались и продолжали общение с организаторами встречи. Этим воспользовалась и корреспондент VB.KG побеседовав с атаманом Барнаульского городского казачьего общества Романом Щенниковым и его заместителем Анжелой Хотенич.

По словам Романа Щенникова, Барнаульское городское казачье общество было зарегистрировано в 2023 году. Однако активно развиваться оно начало около полугода назад.

- Мы еще молодые, поэтому нужно двигаться вперед, развивать казачество, казачью культуру, - рассказал он.

Сегодня, по его словам, в реестре общества состоят около 30 казаков и казачек.

Главной задачей организации атаман называет не только сохранение традиций, но и участие в общественной жизни города.

- Мы стараемся доказать, что можем не только охранять правопорядок, но и поддерживать, учить казачьим народным традициям. Вместе с полицией и Росгвардией выходим на охрану общественного порядка, стоим в оцеплении во время крупных мероприятий. И, конечно, не забываем про такие встречи, как сегодняшняя вечерка, - отметил Роман Щенников.

По его словам, вступить в общество можно после достижения совершеннолетия.

- Самое главное - желание. Если человек хочет заниматься, мы обучаем. У нас регулярно проходят тренировки, - рассказал атаман.

Отвечая на вопрос корреспондента VB.KG о том, почему особое внимание уделяется работе с молодежью, Роман Щенников отметил, что именно молодому поколению предстоит продолжать и сохранять казачьи традиции.

- Чтобы что-то сохранить и развивать, нужно работать именно с молодыми. Им дальше продолжать наши традиции, - сказал он.

Заместитель атамана Анжела Хотенич подчеркнула, что подобные встречи помогают познакомить молодежь с казачьей культурой не только через рассказы, но и через личное участие.

- Нам важно, чтобы люди не просто услышали о наших традициях, а смогли сами принять участие в играх, хороводах, попробовать себя в мастер-классах и почувствовать атмосферу казачьей культуры, -отметила она.

Когда встреча подошла к концу, расходиться никто не спешил. Участники еще долго обменивались впечатлениями, фотографировались с Романом Щенниковым и Анжелой Хотенич.

Для молодых ученых этот вечер стал еще одной возможностью познакомиться с культурным наследием Алтая. И, пожалуй, именно такие встречи лучше всего показывают, что традиции продолжают жить до тех пор, пока их не только изучают, но и передают через живое общение, совместные игры и искренний интерес друг к другу.


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URL: https://www.vb.kg/459921
Теги:
молодежь, Россия, студенты, культура, Кыргызстан
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