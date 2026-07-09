Открывая Алтай через науку: репортаж с Международной Летней школы

Пять дней лекций, научных дискуссий, экскурсий и общения с ведущими учеными. Именно так прошла VI Международная летняя школа молодых ученых - историков, тюркологов и алтаистов, которая в этом году собрала в Барнауле студентов, магистрантов, аспирантов и молодых исследователей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и различных регионов России. За несколько дней участники не только прослушали лекции признанных экспертов, но и побывали в музеях, работали над совместными проектами, знакомились с историей Барнаула и открывали для себя Алтай. Уже в первый день стало понятно: впереди участников ждет гораздо больше, чем обычная образовательная программа.

После регистрации и знакомства состоялось торжественное открытие школы. С приветственными словами к участникам обратились представители Алтайского государственного университета и организаторы проекта, отметив, что за шесть лет Летняя школа превратилась в международную площадку, объединяющую молодых исследователей разных стран.

Следующее утро открыло основную образовательную программу. Каждый день начинался с лекций известных историков, археологов, этнологов и специалистов по тюркологии.

В роли лекторов выступили признанные специалисты из России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Среди них: доктор исторических наук, профессор Московского городского педагогического университета Дмитрий Васильев, кандидат исторических наук, директор департамента экспертного сопровождения международных программ и проектов ЭИСИ Алексей Власов, доктор исторических наук, профессор, руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заведующий кафедрой востоковедения Алтайского государственного университета Юлия Лысенко, кандидат исторических наук Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Сергей Иванов, доцент, доктор философии по историческим наукам Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова Феруза Рашидова и заведующая Лабораторией рукописей Научно-исследовательского института тюркологии и алтаистики Казахского национального университета имени аль-Фараби Шынарай Буркитбаева.

Темы лекций были самыми разными - от городов Великого шелкового пути Северного Кыргызстана и этнографии казахов Алтая до истории Самарканда, этнического самосознания тюркских народов, культуры кочевников, особенностей древнетюркского языка и современных процессов в Центральной Азии.

Полученные на лекциях знания участники смогли дополнить во время посещения Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета. Именно здесь история региона предстает не в учебниках, а в подлинных археологических находках.

Экскурсию провел директор музея Ярослав Фролов. Он рассказал, что в этом году музей отмечает свое 40-летие, а его коллекция формировалась благодаря многолетней работе археологов Алтайского государственного университета. С 1978 года ученые проводят раскопки на территории Алтайского края и Республики Алтай, а также участвуют в совместных исследованиях с коллегами из Кыргызстана, Казахстана, Монголии и Китая.

Экспозиция музея построена по хронологическому принципу - от каменного века до эпохи Средневековья. Почти все представленные здесь предметы являются подлинными археологическими находками. По словам Ярослава Фролова, музей не просто хранит уникальные экспонаты, а рассказывает историю изучения Алтая через результаты десятилетий археологических исследований.

Особое внимание участников привлек рассказ о Денисовой и Чагырской пещерах. Именно здесь продолжаются исследования древнейших представителей рода Homo, а археологи практически каждый полевой сезон находят новые артефакты, позволяющие лучше понять историю человечества.

Не меньший интерес вызвала экспозиция, посвященная пазырыкской культуре. Молодые исследователи увидели реконструкцию богатого головного убора знатной женщины раннего железного века, украшенного золотыми элементами. Как отметил Ярослав Фролов, по своему статусу это захоронение ничем не уступает знаменитому погребению "Алтайской принцессы", найденному на плато Укок.

Отдельный раздел экскурсии был посвящен истории самой алтайской археологической школы. Участникам показали инструменты, которыми пользовались археологи в 1970–1980-х годах, архивные фотографии первых экспедиций и выставку, подготовленную к юбилею одного из основателей алтайской археологической школы -Юрия Кирюшина. Эти экспонаты позволили увидеть, как на протяжении десятилетий развивалась археологическая наука в регионе.

После знакомства с археологическим наследием участников ждало путешествие по самому Барнаулу.

Во время обзорной экскурсии гид познакомил гостей с историей города, который более двух с половиной веков назад появился как центр горнозаводского производства, а сегодня считается одним из крупнейших научных, образовательных и культурных центров Алтайского края.

Маршрут проходил через историческую часть Барнаула. Участники увидели Демидовскую площадь - один из главных архитектурных ансамблей города, тесно связанный с его горнозаводским прошлым. Здесь экскурсовод рассказал о развитии сереброплавильного производства и о роли промышленника Акинфия Демидова в становлении Барнаула.

Затем группа поднялась в Нагорный парк. Со смотровой площадки открылся панорамный вид на реку Обь, историческую часть города и его современные районы. Для многих именно эта остановка стала одной из самых запоминающихся - отсюда Барнаул предстал совсем другим, позволяя оценить масштаб города.

По дороге участники также увидели ресторан "Русский чай", оформленный в традиционном русском стиле и давно

ставший одной из узнаваемых достопримечательностей города, а также Церковь Троицы Живоначальной - величественный православный храм, история которого тесно связана с духовной жизнью Барнаула.

Особое внимание гид уделил памятнику Александру Пушкину. Молодым исследователям рассказали, что монумент появился благодаря инициативе самих жителей города, которые собирали средства на его установку. Эта история стала ярким примером того, как общество само участвует в сохранении культурной памяти и уважении к великим деятелям русской литературы.

Экскурсия позволила участникам увидеть Барнаул не только как место проведения Международной летней школы, но и как город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Старинные улицы, памятники архитектуры, панорамные виды на Обь и рассказы экскурсовода помогли молодым исследователям лучше понять прошлое Алтая и увидеть, как тесно оно связано с его настоящим.

Полученные во время лекций, экскурсий и общения с экспертами знания участникам предстояло применить на практике. Одной из ключевых частей программы стала работа над групповыми проектами.

Организаторы разделили молодых исследователей на международные команды, в состав которых вошли студенты из разных стран. Такой формат позволил не только объединить разные взгляды и исследовательский опыт, но и научиться работать вместе, обсуждать идеи и искать общие решения.

В этом году участникам предложили проанализировать, каким образом историко-культурное наследие может способствовать развитию туризма. Каждая команда выбрала отдельный регион и подготовила презентацию, посвященную его туристическому потенциалу. Молодые исследователи рассказывали о Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Татарстане, Туве и Алтае, представляя не только известные достопримечательности, но и менее популярные маршруты, национальные традиции, памятники археологии, объекты Всемирного наследия и возможности развития этнокультурного туризма.

К выполнению задания участники подошли творчески. Одни подготовили яркие мультимедийные презентации, другие дополнили выступления историческими фактами и собственными исследованиями, а некоторые команды предложили оригинальные туристические маршруты, объединяющие природу, историю и культурное наследие.

Защита проектов стала одним из самых оживленных этапов Летней школы. Каждая команда представляла свои идеи перед экспертами и другими участниками, после чего отвечала на вопросы и обсуждала возможные пути развития представленных инициатив. По итогам презентаций первое место разделили команды, представившие туристический потенциал Кыргызстана и Тувы.

Найти время организаторы смогли не только для науки, но и для творчества. Одним из самых необычных моментов программы стало коллективное создание картины. Каждому участнику предложили изобразить символ, который ассоциируется у него с Алтаем и Международной летней школой. Когда все рисунки объединили в единое полотно, получилось яркое панно, в котором переплелись культура, история, природа и впечатления участников.

Точку в насыщенной программе поставил праздничный концерт. На сцену выходили сами участники школы, представляя творческие номера, подготовленные специально к закрытию проекта. Звучали песни, исполнялись национальные танцы, а зрительный зал поддерживал каждое выступление аплодисментами. После нескольких дней совместной учебы этот вечер стал теплым прощанием и возможностью еще раз почувствовать, насколько близкими успели стать люди, приехавшие в Барнаул из разных стран.

Финальным событием стала церемония закрытия школы. Участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы. Сертификат также вручили корреспонденту VB.KG, для которой участие в Летней школе стало главным призом международного конкурса журналистского мастерства "Медиа-Науруз 2025".