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Как Бишкек может зазеленеть силами самих горожан

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- Светлана Лаптева
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Перед очередным заседанием Экологического совета Бишкека все чаще звучит вопрос: какие новые решения могут помочь сделать столицу более зеленой и комфортной?

Одной из идей может стать масштабная программа по развитию "зеленых стен" - вертикального озеленения зданий, заборов, дворов и общественных пространств.

Суть предложения проста: создать городские питомники, где будут выращивать подготовленную рассаду многолетних вьющихся растений, а затем бесплатно или на льготных условиях передавать ее жителям, школам, организациям и дворовым сообществам.

Горожане могли бы самостоятельно участвовать в озеленении своих домов, дворов и улиц, создавая живые зеленые конструкции различной формы и высоты.

Для таких проектов могут использоваться неприхотливые растения, хорошо адаптированные к климату Бишкека: различные виды дикого винограда, лианы и другие многолетние культуры, способные быстро формировать зеленый покров.

Потенциально зеленые стены могут помочь:

  1. снизить нагрев зданий и дворов в жаркое время года;
  2. уменьшить количество пыли на улицах;
  3. создать дополнительную тень;
  4. улучшить внешний вид города;
  5. увеличить количество зеленых зон без необходимости занимать большие площади.

В рамках такой программы город мог бы создать специальные площадки для выращивания растений, подготовить рекомендации по посадке и уходу, а также определить места, где вертикальное озеленение особенно необходимо.

Например, зеленые стены могли бы появляться возле школ, детских садов, поликлиник, общественных зданий, вдоль некоторых заборов и во дворах многоэтажных домов.

Важным элементом программы могло бы стать участие самих жителей. Не просто посадить деревья и ждать ухода городских служб, а дать людям возможность самим создавать зеленые пространства возле своих домов.

Конечно, такой проект потребует продуманного подхода: нужно учитывать полив, выбор растений, безопасность конструкций и ответственность за дальнейший уход. Но опыт многих городов показывает, что вертикальное озеленение может стать частью современной городской политики.

В преддверии Экосовета возникает вопрос к жителям Бишкека:

  1. Поддержали бы вы программу, при которой город выращивает рассаду для зеленых стен и бесплатно передает ее жителям для озеленения домов и дворов?
  2. Какие места в Бишкеке, по вашему мнению, в первую очередь нуждаются в таких зеленых конструкциях?

Ваши идеи и предложения могут стать частью обсуждения будущего экологического облика столицы.


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URL: https://www.vb.kg/459929
Теги:
экология, Бишкек
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