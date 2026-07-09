Как Бишкек может зазеленеть силами самих горожан

Перед очередным заседанием Экологического совета Бишкека все чаще звучит вопрос: какие новые решения могут помочь сделать столицу более зеленой и комфортной?
Одной из идей может стать масштабная программа по развитию "зеленых стен" - вертикального озеленения зданий, заборов, дворов и общественных пространств.
Суть предложения проста: создать городские питомники, где будут выращивать подготовленную рассаду многолетних вьющихся растений, а затем бесплатно или на льготных условиях передавать ее жителям, школам, организациям и дворовым сообществам.
Горожане могли бы самостоятельно участвовать в озеленении своих домов, дворов и улиц, создавая живые зеленые конструкции различной формы и высоты.
Для таких проектов могут использоваться неприхотливые растения, хорошо адаптированные к климату Бишкека: различные виды дикого винограда, лианы и другие многолетние культуры, способные быстро формировать зеленый покров.
Потенциально зеленые стены могут помочь:
В рамках такой программы город мог бы создать специальные площадки для выращивания растений, подготовить рекомендации по посадке и уходу, а также определить места, где вертикальное озеленение особенно необходимо.
Например, зеленые стены могли бы появляться возле школ, детских садов, поликлиник, общественных зданий, вдоль некоторых заборов и во дворах многоэтажных домов.
Важным элементом программы могло бы стать участие самих жителей. Не просто посадить деревья и ждать ухода городских служб, а дать людям возможность самим создавать зеленые пространства возле своих домов.
Конечно, такой проект потребует продуманного подхода: нужно учитывать полив, выбор растений, безопасность конструкций и ответственность за дальнейший уход. Но опыт многих городов показывает, что вертикальное озеленение может стать частью современной городской политики.
В преддверии Экосовета возникает вопрос к жителям Бишкека:
Ваши идеи и предложения могут стать частью обсуждения будущего экологического облика столицы.