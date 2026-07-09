Эксперты в Бишкеке оценили потенциал сотрудничества Кыргызстана и Беларуси

В Бишкеке прошел круглый стол "Потенциал и перспективы сотрудничества Кыргызстана и Беларуси: от экономики до безопасности", приуроченный к Дню Независимости Республики Беларусь. Эксперты, дипломаты и политологи обсудили, как вывести отношения двух стран на качественно новый уровень - от торговли и промышленной кооперации до евразийской стабильности. Организатором дискуссии выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с Посольством Беларуси в Кыргызстане. Одной из ключевых тем встречи стали итоги июньского визита белорусского премьер-министра Александра Турчина в Бишкек, который, по мнению участников, придал мощный импульс двусторонним контактам.

Долгое время кыргызско-белорусские отношения развивались преимущественно в политической плоскости, однако сейчас вектор смещается в сторону конкретного экономического прагматизма. Директор ЦЭИ "Ой Ордо" политолог Игорь Шестаков констатировал устойчивый рост товарооборота и появление новых перспективных ниш. По его словам, после недавнего визита белорусской делегации открылись серьезные горизонты для кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и образовании. Беларусь способна предложить Кыргызстану не только готовую технику, но и уникальные технологии, а также опыт в подготовке профильных кадров. Вместе с тем участники круглого стола обратили внимание на необходимость соблюдения торгового баланса. Партнерство должно быть взаимным, поэтому важно не просто наращивать импорт белорусских товаров, но и создавать условия для продвижения кыргызстанской продукции на рынок Беларуси.

Вторым важным блоком дискуссии стала перезагрузка коллективной безопасности и совместное противодействие современным угрозам. Спикеры сошлись во мнении, что обе республики сейчас сталкиваются с похожими глобальными вызовами, что требует более тесной координации. Экс-первый заместитель министра обороны Кыргызстана Мурат Бейшенов напомнил о роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркнув, что на фоне растущей мировой нестабильности структура нуждается в повышении своей эффективности. По его мнению, государствам-участникам пора переходить к более активным действиям и настраивать практические механизмы реагирования. Эту мысль поддержал и директор Центра анализа международных отношений Дипломатической академии МИД КР Эдил Осмонбетов, отметивший, что ОДКБ сегодня стоит перед необходимостью обновлять свои подходы под современные реалии.

Особый интерес экспертов вызвала международная инициатива по созданию Хартии многополярности и многообразия в XXI веке, которая призвана очертить новые контуры евразийской стабильности. Как пояснила заместитель директора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек, Бишкек и Минск связывают не только исторические узы, но и общее понимание региональных процессов. Современный кризис традиционных институтов заставляет искать новые формы диалога, которые будут учитывать интересы всех игроков, а не только отдельных центров силы. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов поделился деталями работы над документом, уточнив, что процесс формирования хартии разбит на несколько этапов, а в перспективе проект будет вынесен на обсуждение широких международных площадок.

При этом участники встречи сошлись во мнении, что прочным историческим фундаментом для любых экономических и оборонных соглашений остается народная дипломатия. Главной связующей нитью для двух народов была и остается память о Великой Отечественной войне. Эксперты подчеркнули, что странам важно не растерять это наследие и продолжать запускать совместные образовательные, молодежные и культурные проекты. Подводя итоги, аналитики подчеркнули, что главный вызов для Бишкека и Минска сегодня - это конвертация хороших политических отношений в работающий бизнес, совместные предприятия и технологический обмен. Потенциал для этого есть, дело за реализацией на местах.