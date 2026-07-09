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Джокович вышел в полуфинал Уимблдона после рекордного матча

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- Самуэль Деди Ирие
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Новак Джокович стал полуфиналистом Уимблдона, одержав победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в самом продолжительном четвертьфинальном матче в истории турнира.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) и продолжалась 5 часов 15 минут. Судьба путевки в полуфинал решилась на тай-брейке пятого сета, где серб оказался сильнее.

По ходу матча Джокович вступил в спор с главным судьей турнира Дениз Парнелл из-за решения закрыть крышу Центрального корта. Сербский теннисист считал, что матч можно было продолжить при естественном освещении, однако организаторы придерживались установленного регламента.

Несмотря на затяжной поединок и эмоциональное напряжение, 39-летний Джокович сумел довести встречу до победы и продолжил борьбу за свой восьмой титул на Уимблдоне.

В полуфинале сербский теннисист встретится с действующим чемпионом турнира Янником Синнером, который ранее также успешно преодолел стадию четвертьфинала.


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URL: https://www.vb.kg/459938
Теги:
теннис
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