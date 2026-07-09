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Фалькао назвал футбол Колумбии "позором" после вылета с ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Колумбии Радамель Фалькао подверг жесткой критике состояние национального футбола после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

Колумбия завершила борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти со счетом 3:4 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

По словам Фалькао, поражение стало следствием накопившихся проблем в системе колумбийского футбола. Он заявил, что стране необходимо уделить больше внимания развитию клубов и молодежных академий, а также создать третий профессиональный дивизион.

"Это позор. Нашему футболу не хватает конкуренции, а отсутствие третьей лиги тормозит развитие молодых игроков", - отметил Фалькао.

Он также раскритиковал внутреннюю структуру чемпионата, заявив, что некоторые клубы не стремятся к развитию из-за отсутствия риска вылета из лиги.

Несмотря на вылет, Колумбия не проиграла ни одного матча в основное время на турнире. Команда уверенно преодолела групповой этап, но вновь завершила выступление после серии пенальти - сценария, который уже неоднократно повторялся в истории национальной сборной.

Фалькао призвал руководство колумбийского футбола провести реформы, чтобы повысить конкурентоспособность национального чемпионата и добиться лучших результатов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/459952
Теги:
футбол, чемпионат мира
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