В Нарыне продолжается реконструкция стадиона "Ала-Тоо"

В Нарыне продолжаются работы по реконструкции центрального стадиона "Ала-Тоо", который после модернизации станет одной из крупнейших спортивных арен региона.

На строительной площадке ежедневно ведутся активные работы по обновлению объекта. Реконструкция осуществляется поэтапно за счет средств государственного бюджета и направлена на создание современной спортивной инфраструктуры, соответствующей действующим стандартам.

После завершения проекта стадион сможет принимать тысячи зрителей и станет местом проведения республиканских и международных спортивных соревнований, а также различных массовых мероприятий.

По словам организаторов проекта, обновленный стадион "Ала-Тоо" станет важным объектом для развития спорта в Нарынской области, расширит возможности для подготовки спортсменов и будет способствовать популяризации футбола и других видов спорта среди молодежи.