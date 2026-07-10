Погода
$ 87.45 - 87.81
€ 99.72 - 100.67

В Нарыне продолжается реконструкция стадиона "Ала-Тоо"

229  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне продолжаются работы по реконструкции центрального стадиона "Ала-Тоо", который после модернизации станет одной из крупнейших спортивных арен региона.

На строительной площадке ежедневно ведутся активные работы по обновлению объекта. Реконструкция осуществляется поэтапно за счет средств государственного бюджета и направлена на создание современной спортивной инфраструктуры, соответствующей действующим стандартам.

После завершения проекта стадион сможет принимать тысячи зрителей и станет местом проведения республиканских и международных спортивных соревнований, а также различных массовых мероприятий.

По словам организаторов проекта, обновленный стадион "Ала-Тоо" станет важным объектом для развития спорта в Нарынской области, расширит возможности для подготовки спортсменов и будет способствовать популяризации футбола и других видов спорта среди молодежи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459954
Теги:
Нарын, спорт, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  