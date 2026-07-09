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Кыргызстан завоевал 34 медали на турнире по конкуру в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по конному спорту успешно выступила на международных соревнованиях по конкуру Maxima Master"s Eurasia, которые прошли в Москве.

Турнир состоялся 2–5 июля и собрал спортсменов, соревновавшихся на маршрутах с высотой препятствий от 60 до 150 сантиметров.

По итогам соревнований представители Кыргызстана завоевали 34 медали - 21 золотую, 10 серебряных и 3 бронзовые награды.

В составе национальной команды выступили 8 спортсменов, которые показали высокий уровень подготовки и внесли вклад в успешное выступление страны.

Участие в международном турнире стало важным этапом для развития конного спорта в Кыргызстане и получения опыта на зарубежной арене.


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URL: https://www.vb.kg/459955
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
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