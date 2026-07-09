Новый O!Store + O!Bank в Bishkek Park: клиентов ждут крутые акции!

O!Store и O!Bank открывают новую главу комфорта для своих клиентов. Уже сегодня, 9 июля, в ТРЦ "Бишкек Парк" распахнет двери технологичный совместный филиал в абсолютно новом, объединенном формате.
Теперь решать мобильные и финансовые задачи можно одновременно и в одной локации – это позволяет в один визит купить смартфон, оформить рассрочку, открыть счет или карту с кешбэком, а также воспользоваться нужными финансовыми сервисами без лишних поездок по городу.
В честь запуска нового технологичного пространства с 9 по 31 июля включительно посетителей филиала ждет беспрецедентная волна летних акций и бонусов на покупку смартфонов:
В день открытия также получайте фирменный мерч O!Bank за валютообменные операции и исходящие денежные переводы.
Ждём вас 9 июля по адресу: ТРЦ "Бишкек Парк", ул. Киевская, 148, этаж – М1.
График работы филиала: с 10:00 до 22:00, ежедневно и без выходных.
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