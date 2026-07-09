ГКНБ пресек канал поставки синтетических наркотиков в Кыргызстан

Сотрудники ГКНБ пресекли деятельность международной организованной преступной группы, наладившей канал поставки и сбыта особо опасных синтетических наркотиков на территории Кыргызстана.

По данным ведомства, в ходе спецоперации задержаны трое граждан Кыргызстана: Ю.С.Б., 1999 года рождения, Б.У.А., 1999 года рождения, и М.А.О., 2008 года рождения.

Во время осмотра автомобиля оперативники обнаружили и изъяли около одного килограмма синтетических наркотических средств. По местам проживания задержанных нашли аналогичные вещества различных видов общей массой около 1 килограмма 405 граммов.

Кроме того, сотрудники ГКНБ выявили и ликвидировали более 60 тайниковых закладок, из которых изъяли около 3 килограммов 335 граммов синтетических наркотиков.

Всего из незаконного оборота изъято 5 килограммов 740 граммов синтетических наркотических средств, предназначенных для сбыта на территории Кыргызстана. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 30 миллионов сомов.

В ГКНБ отметили, что изъятые вещества относятся к категории особо опасных синтетических наркотиков, представляющих серьезную угрозу жизни и здоровью человека.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной группы и каналов поставки наркотических средств.