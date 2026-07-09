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В автобусах Бишкека могут разрешить бесплатный провоз детских колясок

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке в пилотном режиме запустят инициативу, освобождающую родителей от платы за провоз детских колясок в муниципальном транспорте. Такое поручение на рабочем совещании дал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Глава муниципалитета обсудил с директором МП "Бишкекский городской транспорт" Талантом Капаровым результаты внедрения безналичной системы оплаты и дальнейшие меры по совершенствованию работы общественного транспорта.

Айбек Джунушалиев распорядился запустить инициативу по бесплатному провозу колясок в пилотном режиме сроком на один месяц. За это время профильные службы проведут разъяснительную работу среди населения и проанализируют результаты, после чего проект решения будет вынесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

В ходе совещания также было отмечено, что переход на безналичный расчет демонстрирует положительную динамику и повышает прозрачность финансовых поступлений. На сегодняшний день пассажирам доступно 11 способов оплаты. По состоянию на 7 июля 2026 года благодаря внедрению системы городской бюджет дополнительно получает около 1 млн сомов. Для контроля оплаты проезда в транспорте регулярно проводятся рейды.

Положительные отзывы получают и ночные автобусы, на которых регистрируется более 2,1 тысячи транзакций в день. В связи с началом туристического сезона и обращениями граждан мэр поддержал организацию ночного движения по маршруту №13 от МП "Бишкекавтовокзал".

Кроме того, Джунушалиев поручил проработать возможность реализации специальных транспортных карт на территории Западного автовокзала и МП "Бишкекавтобекети". Предполагается, что приезжающие в столицу граждане смогут оставить личный автомобиль на парковке автовокзала и при желании приобрести карту для выгодных поездок по городу. Использование таких карт будет добровольным.


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URL: https://www.vb.kg/459960
Теги:
Бишкек, мэр, автобусы, Айбек Джунушалиев
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