В Кыргызстан не пропустили 1,7 тонны дыни из Казахстана

Сотрудники Чуй-Бишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не допустили ввоз на территорию Кыргызстана партии дыни, поступившей из Казахстана.

Как сообщили в Минсельхозе, на сводном посту вблизи пункта пропуска "Чалдыбар" при проверке 1 700 килограммов дыни были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований.

В частности, на партию подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском отсутствовал фитосанитарный сертификат.

В связи с этим груз был возвращен грузоотправителю.