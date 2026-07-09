Кыргызстан договаривается о поставках ГСМ с Беларусью и Китаем

Кыргызстан активно ищет новые каналы импорта горюче-смазочных материалов для формирования надежного топливного резерва. О деталях переговоров с зарубежными партнерами рассказал министр энергетики Алтынбек Рысбеков.

Глава ведомства подчеркнул, что текущие сложности с топливом затронули не только республику, но даже государства, которые сами его производят. Однако для Кыргызстана, полностью зависящего от импортных поставок, эта проблема имеет стратегическое значение и стоит особенно остро.

В связи с этим профильная рабочая группа прорабатывает различные логистические маршруты. В частности, правительственные переговоры уже состоялись с Узбекистаном, и сейчас министерства двух стран финализируют условия сотрудничества.

Кроме того, готовность поддержать Кыргызстан выразил Минск. По словам министра, транзит белорусских нефтепродуктов планируется организовать через территорию России, и логистических препятствий на этом пути возникнуть не должно - сейчас стороны согласовывают технические детали. Положительный отклик получен и от Пекина. Китайская сторона подтвердила готовность закрыть необходимые республике объемы ГСМ, на данном этапе решаются стандартные процедурные вопросы.

Необходимость диверсификации поставок обострилась после того, как Россия ввела временные ограничения на экспорт своего топлива. Ситуацию усложнили и меры со стороны Казахстана, который ограничил пересечение границы для автотранспорта до одного раза в сутки, чтобы перекрыть каналы "серого" вывоза горючего.