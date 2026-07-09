Тимур Турлов о цифровых экосистемах и развитии госсервисов в Казахстане

На международном форуме "Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права", который состоялся в Казахстане при участии президента Касым-Жомарта Токаева, обсуждались вопросы развития правовой системы, инвестиционного климата и цифровых технологий.

В ходе мероприятия основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов поделился взглядом на роль цифровых экосистем в современной экономике. По его словам, Казахстану удалось выстроить эффективную модель взаимодействия между государственными институтами и технологическими платформами, благодаря которой многие услуги становятся доступнее и удобнее для пользователей.

Когда государственные сервисы перестают быть только государственными

Еще недавно получение большинства услуг требовало посещения разных организаций. Банковские операции выполнялись в одном месте, оформление документов - в другом, а взаимодействие с государственными органами часто занимало значительное время. Развитие цифровых платформ изменило этот подход.

Сегодня пользователь ожидает увидеть все необходимые инструменты в одном приложении. Речь идет не только о коммерческих сервисах. Все чаще в экосистемы интегрируются государственные функции, которые раньше существовали отдельно от бизнеса.

По мнению Тимура Турлова, такая модель показывает хорошие результаты в Казахстане. Экосистемы не берут на себя функции государства, а становятся дополнительным каналом доступа к уже существующим услугам.

Почему эта тема обсуждалась на юридическом форуме

На первый взгляд цифровизация и административная юстиция относятся к разным направлениям. Однако участники форума неоднократно связывали развитие технологий с инвестиционной привлекательностью страны.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что проводимые реформы направлены на создание более предсказуемой среды для предпринимателей. По данным президента, до 80% решений по инвестиционным спорам сегодня принимаются в пользу инвесторов.

Для работы с подобными вопросами в Казахстане создана отдельная инфраструктура. В Международном финансовом центре "Астана" действуют судебные и арбитражные институты, работающие по принципам английского права. Дополнительную поддержку инвесторам оказывают государственные структуры, занимающиеся сопровождением инвестиционных проектов и защитой прав бизнеса.

Экосистема как единая точка входа

Практический пример такого подхода - Freedom SuperApp. Вместо набора отдельных приложений пользователь получает доступ к различным сервисам через одну цифровую платформу.

По данным компании, аудитория Freedom SuperApp уже превысила 5 млн человек. Общая клиентская база экосистемы Freedom и партнерских проектов составляет более 14 млн пользователей.

Внутри платформы доступны банковские операции, брокерские услуги, страхование, интернет-сервисы, покупки товаров и организация поездок. Дополнительно пользователи могут получать государственные услуги: работать с цифровыми документами, оплачивать обязательные платежи, оформлять отдельные регистрационные процедуры и получать справки.

Масштаб бизнеса отражается в отчетности Freedom Holding Corp. По итогам 2026 финансового года компания Тимура Турлова получила 153,3 млн долларов чистой прибыли. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 76,2 млн долларов.

Годовая выручка достигла 2,19 млрд долларов. С момента выхода на NASDAQ в 2019 году этот показатель увеличился более чем в 26 раз.

Активы холдинга достигли 13,16 млрд долларов против 9,92 млрд долларов годом ранее. Брокерское направление обслуживает 858 тыс. клиентов. Количество пользователей банковских продуктов превысило 5 млн человек. В страховом сегменте клиентская база достигла 1,1 млн пользователей. Остальные цифровые сервисы показали рост аудитории на 83% за год.

Главный вывод

В выступлении Тимура Турлова речь шла не столько о технологиях, сколько о новой модели взаимодействия между государством и гражданами. Казахстанский опыт показывает, что цифровые экосистемы могут выступать связующим механизмом между государственными институтами, бизнесом и населением. Чем меньше барьеров остается между человеком и услугой, тем быстрее развивается цифровая экономика и тем выше интерес инвесторов к такому рынку.