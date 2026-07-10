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ГСО КР готовится к выходу на Лондонскую фондовую биржу и выпуску сукук

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственная страховая организация (ГСО) Кыргызстана начинает масштабную экспансию на мировые финансовые рынки. В рамках расширения операционной деятельности заместитель председателя правления ОАО "ГСО" Бактыгул Абдыжалиев провел в Лондоне серию стратегических переговоров с лидерами глобального инвестиционно-консалтингового сектора - ICBC Standard Bank, Oppenheimer и руководством Лондонской фондовой биржи (LSE). Главной темой встреч стали перспективы вывода кыргызстанской госкомпании на международные рынки капитала, включая проведение первичного публичного размещения акций (IPO), а также выпуск евробондов и исламских облигаций (сукук).

В ходе визита на Лондонскую фондовую биржу - одну из крупнейших и старейших финансовых площадок планеты - состоялась встреча с руководителем отдела первичных рынков Европы LSEG (London Stock Exchange Group) Аюной Нечаевой. Стороны детально обсудили механизмы привлечения международных инвестиций через выпуск бондов. Стоит отметить, что выход ГСО на внешние рынки капитала является одной из приоритетных стратегических задач, поставленных перед организацией Кабинетом министров КР для модернизации финансового сектора страны.

Параллельно делегация ГСО провела раунд переговоров в штаб-квартире влиятельного международного финансового института ICBC Standard Bank. Топ-менеджеры банка, включая управляющего директора Марка Гизена, директора по рынкам долгового капитала Джона Гунеса, руководителя отдела глобальных рынков Инну Андрееву и эксперта по структурированному финансированию Ника Джеймса, обсудили с кыргызстанской стороной перспективы долгосрочных инвестиций. Особый фокус на этой встрече был сделан на развитии и финансировании программ личного накопительного страхования, которые ГСО планирует активно масштабировать. Успешный исход лондонских переговоров открывает для финансового сектора Кыргызстана прямые каналы взаимодействия с крупнейшими инвесторами мира.


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URL: https://www.vb.kg/459994
Теги:
акции, Великобритания, страхование, Кыргызстан
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