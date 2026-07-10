Погода
$ 87.45 - 87.81
€ 99.72 - 100.67

Госагентство гражданской авиации аннулировало лицензию Tez Jet

323  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 июля в международном аэропорту "Манас" после авиационного происшествия с воздушным судном авиакомпании Tez Jet, выполнявшим рейс Бишкек - Ош, Государственное агентство гражданской авиации Кыргызской Республики аннулировало лицензию авиаперевозчика. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Решение принято по итогам внеплановой инспекционной проверки, проведенной одновременно с официальным расследованием обстоятельств происшествия.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований авиационного законодательства Кыргызской Республики, непосредственно влияющие на обеспечение безопасности полетов. На основании установленных нарушений лицензия авиакомпании была аннулирована.

В ведомстве подчеркнули, что расследование авиационного происшествия началось сразу после инцидента.

Также в Госагентстве заявили, что и впредь будут принимать самые принципиальные и жесткие решения в отношении любого эксплуатанта, если его деятельность создает риск для безопасности полетов. В ведомстве отметили, что независимо от названия авиакомпании, ее истории, масштаба бизнеса или положения на рынке закон един для всех.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459999
Теги:
лицензия, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  