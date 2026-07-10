Госагентство гражданской авиации аннулировало лицензию Tez Jet

7 июля в международном аэропорту "Манас" после авиационного происшествия с воздушным судном авиакомпании Tez Jet, выполнявшим рейс Бишкек - Ош, Государственное агентство гражданской авиации Кыргызской Республики аннулировало лицензию авиаперевозчика. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Решение принято по итогам внеплановой инспекционной проверки, проведенной одновременно с официальным расследованием обстоятельств происшествия.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований авиационного законодательства Кыргызской Республики, непосредственно влияющие на обеспечение безопасности полетов. На основании установленных нарушений лицензия авиакомпании была аннулирована.

В ведомстве подчеркнули, что расследование авиационного происшествия началось сразу после инцидента.

Также в Госагентстве заявили, что и впредь будут принимать самые принципиальные и жесткие решения в отношении любого эксплуатанта, если его деятельность создает риск для безопасности полетов. В ведомстве отметили, что независимо от названия авиакомпании, ее истории, масштаба бизнеса или положения на рынке закон един для всех.