Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре крупного международного скандала. Сразу 72 депутата Европейского парламента официально потребовали провести расследование его действий во время проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу 2026 года. Поводом для жесткой реакции европейских политиков стало беспрецедентное решение отменить автоматическую одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана.

Американский форвард получил прямую красную карточку в матче 1/32 финала против Боснии и Герцеговины. Согласно регламенту, он должен был пропустить следующую игру, однако дисциплинарные органы ФИФА аннулировали наказание, позволив Балогану выйти на поле в матче против Бельгии. Несмотря на то, что сборная США в итоге разгромно уступила бельгийцам со счетом 1:4 и выбыла из турнира, само решение вызвало шквал критики со стороны европейских футбольных структур и политиков.

Парламентарии ЕС уже обратились к руководителям 27 национальных футбольных федераций стран Европы с призывом тщательно изучить обстоятельства этого дела. В заявлении депутатов подчеркивается, что отмена дисквалификации в обход стандартных процедур прямо противоречит принципу политической нейтральности ФИФА.

Масла в огонь подлила информация о том, что незадолго до вынесения вердикта президент США Дональд Трамп лично связывался с Джанни Инфантино и выступил в поддержку американского футболиста. Спортивные критики и правоведы заявляют, что подобное вмешательство со стороны главы государства создает опаснейший прецедент для всего мирового футбола и разрушает равенство команд перед регламентом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также выступил с резким осуждением инцидента. В организации отметили, что подобные исключения подрывают доверие к правилам соревнований и ставят под угрозу честность и спортивную честность главного футбольного турнира планеты.

Сам Джанни Инфантино все обвинения в предвзятости и политическом давлении категорически отвергает. "Судебные органы ФИФА действуют абсолютно автономно и принимают решения исключительно на основе регламентов и конкретных обстоятельств каждого дела", - заявил глава организации.

Тем не менее на фоне разгорающегося кризиса в мировом футбольном сообществе уже начали звучать открытые призывы к отставке Инфантино с поста президента ФИФА, однако сам функционер уходить со своей должности пока не планирует.