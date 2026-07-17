ESG стал одним из ключевых факторов развития экономики Узбекистана

Узбекистан последовательно внедряет принципы устойчивого развития, превращая ESG-повестку из набора деклараций в практический инструмент государственного управления и привлечения инвестиций. К такому выводу в своем исследовании пришли представители Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана - руководитель отдела Алишер Низамов и ведущий научный сотрудник Сатторов.

Эксперты подчеркивают, что мировая экономика вступила в новый этап, где экологическая ответственность, социальная устойчивость и качество корпоративного управления стали жесткими критериями оценки как бизнеса, так и целых государств. На кону стоит доступ к глобальному капиталу, ведь объем мировых ESG-активов уже превышает 30 триллионов долларов и продолжает стремительно расти.

Для Ташкента ESG-трансформация стала частью масштабных реформ под руководством Президента страны. Республика выстраивает собственную модель устойчивого развития, ориентируясь на национальные приоритеты, среди которых ключевыми являются обеспечение водной и энергетической безопасности, развитие "зеленой" экономики, повышение прозрачности госпредприятий и укрепление социальной стабильности. При этом экологическая повестка в стране имеет прямое экономическое значение - развитие возобновляемой энергетики, внедрение водосберегающих технологий, повышение энергоэффективности и снижение выбросов напрямую повышают экспортную конкурентоспособность Узбекистана.

Аналитики напоминают, что зеленая трансформация невозможна без сильной социальной политики, поэтому данный процесс сопровождается созданием рабочих мест, сокращением бедности, поддержкой женщин, уязвимых групп населения и местных сообществ. Одновременно с этим прозрачность, открытость и качественное госуправление становятся главными условиями для укрепления доверия инвесторов.

Переход от намерений к конкретным действиям закрепило постановление Кабинета Министров № 221 от 4 мая 2026 года, определившее четкий порядок внедрения стандартов экологического, социального и корпоративного управления. Процесс цифровизации и открытости госсектора уже запущен: к концу 2025 года международные кредитные рейтинги получили 17 предприятий с государственным участием, семь из которых уже обладают публичными ESG-рейтингами.

Следующим важным шагом станет запуск обязательной отчетности. С 1 июля 2026 года предприятия с госучастием, проходящие трансформацию, обязаны внедрить ESG-отчетность, а до 1 ноября 2026 года эти компании должны подготовить свои первые официальные отчеты по устойчивому развитию.

Как резюмируют Низамов и Сатторов, в современных реалиях ESG для Узбекистана - это не внешняя, навязанная повестка, а мощный внутренний инструмент модернизации экономики, повышения качества государственного управления и обеспечения долгосрочного роста.