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Не всё так просто с алфавитом

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Две недели назад в Кыргызстане заговорили об изменении алфавита. Дискуссию вызвал "рабочий эскиз" реформ Нацкомиссии по госязыку, разработанный филологом Улукбеком Омокеевым. По его мнению, буквы "Е", "Ё", "Ю", "Я", "Ц", "Щ", "Ъ" и "Ь" в кыргызском языке не нужны, так как только усложняют язык. Также предлагалось сократить букву "Э", но вокруг этого возникли споры даже среди разработчиков реформы.

"Реформа назрела сразу по двум причинам - юридической и практической. Старые нормы орфографии нужно было срочно адаптировать под современные цифровые реалии", – заявили в Нацкомиссии по госязыку.

Радикальная реформа быстро вызвала бурную критику в соцсетях и беспокойство в обществе. Тот же самый отказ от "Э" изменит звучание и написание многих слов и выражений, таких, как "Эгемендүүлүк", "Эр Төштүк", "Умай-Эне", "Эгем" и другие.

Протесты граждан были услышаны руководством Кыргызстана, осудившим радикализм реформаторов. "Государство не принимало решения и не выступало с инициативой об изменении кыргызского алфавита. Кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв и остается неизменным", - прокомментировал инициативу глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.

Но вот похожая радикальная реформа в соседнем Узбекистане была успешно принята нижней палатой парламента. Случилось это в разгар летней жары совсем тихо, без общественной дискуссии, втайне от общества до последнего момента.

Суть новой реформы состоит в следующем: вместо прежних 26 букв и трех буквосочетаний обновленная графика будет состоять из 28 символов и одного апострофа. В результате графика узбекского языка должна стать ближе к турецкой и утратить национальную самобытность.

Острый интерес "реформаторов" в перестройке алфавитов в разных странах совпал с очередными решениями Комиссии по общему алфавиту Организации Тюркских Государств, принятыми 15 июня. Но почему-то эти решения начинают внедрять в обход официального руководства стран ОТГ и без общественного обсуждения.

Многие наблюдатели обвиняют Анкару в том, что проекты "общего алфавита" используются для того, чтобы поменять языки партнеров под себя, уничтожая их самобытность.

Узбекский политолог Бахтиёр Эргашев прокомментировал узбекистанский проект реформы для "Вечернего Бишкека": "Это издевательство над здравым смыслом, над простыми людьми. Кучка анонимных людей, которые продвигают непонятно что. Причем они говорят о том, что это близко к турецкому алфавиту, поэтому нам нужно туда стремиться. Это дурдом. При чём здесь Турция, турецкий алфавит? Уже десятки книг опубликованы, учебники опубликованы именно с этим написанием букв и всё остальное. Зачем этот апостроф?"

Блогер из Казахстана Антон Бударов еще более жестко оценил проекты ОТГ как политику по "отуречиванию" стран-союзников и сравнил ее с колониальной политикой: "По совпадению, единый стандарт алфавита очень похож на обычный турецкий алфавит. В целом отуречивание пошло, и будет примерно так же, как с Азербайджаном, через 5-10 лет половина населения будет говорить на турецком языке... Это и называется - колониализм, когда страной управляют люди, которые с этой страной ничего общего не имеют - это уже следующий этап для Узбекистана".

Откуда деньги?

Менять свой алфавит под внешний стандарт – сомнительная идея сама по себе. Но тут встает вопрос и об ущербе, который эти преобразования нанесут экономике и обществу.

Депутат парламента Узбекистана Сайдулло Азимов напомнил о стоимости подобного рода реформ: "Говорится, что это не потребует средств из государственного бюджета. Но если мы это внедрим, то как минимум с первого класса нужно будет менять учебники... Сколько средств будет выделено в таком случае?" Он также напомнил о расходах на замену печатного оборудования, включая обычные клавиатуры, на замену вывесок, карт и документов, а также необходимость переиздания массы другой литературы.

"Реформаторы" зачастую уверены, что все изменения будет оплачивать "богатая" Турция. Но я буквально недавно наткнулась на статистику бедности в республике. Там Турецкая конфедерация профсоюзов оценивает общее число граждан, живущих ниже "уровня голода и бедности", примерно в 25 миллионов человек (28% населения!). Среди них более 10 миллионов - работники, получающие слишком мало, а более 13 миллионов - пенсионеры.

Взрослые ещё ладно. Однако при таком уровне бедности страдать стали и незащищённые – дети. По данным ТуркСтата, 36,8% детей в Турции живут в бедности. 171 тысяча турецких детей недоедают, и еще 2,5 миллиона – срочно нуждаются в финансовой помощи, по оценкам ЮНИСЕФ. Более 700 тысяч детей в Турции вынуждены работать, чтобы прокормить семьи, и не могут посещать школьные занятия.

Думаете, что Турция будет оплачивать замену учебников и документов в Центральной Азии вместо того, чтобы спасать собственных детей?

Естественно, турецкие дипломаты не будут открыто жаловаться на бедность на заседаниях ОТГ. Но и без их признаний мы видим инфляцию, рост безработицы, дефицит бюджета и нарастающую активность оппозиции.

Естественно, в таких условиях Турции выгодно выдвигать всяческие международные инициативы, чтобы отвлечь собственных граждан и иностранных партнеров от реальных проблем и создать видимость благополучия. Она даже может проплачивать определенные политические кампании, особенно при содействии Лондона. Но финансировать чужие реформы Анкара не сможет.

Но почему другие страны ОТГ должны участвовать в этой информационной спецоперации? Зачем менять собственный язык ради имиджа Эрдогана?

Не дадим себя обмануть

Обсуждение реформы алфавита в Кыргызстане стало важной победой национальной политической системы. Неуместная инициатива встретила сопротивление простых граждан, критику со стороны экспертов и твердую реакцию верховной власти. Гражданское общество и демократические институты защитили страну от ошибочных шагов.

Но в Узбекистане система не сработала. Реформу алфавита уже принял парламент, без общественного обсуждения, без серьезных дебатов. Даже без положенных трех слушаний законопроекта. Так быстро и необдуманно, что шокированы были многие их народные избранники. Может быть, президент Мирзиеев решит заблокировать эти преобразования?

Этот эпизод показывает нам: обсуждение языковых реформ в ОТГ, рабочие группы и экспертные консультации – не работают, не обеспечивают интересы Кыргызстана и других государств Центральной Азии. Это вызывает раздражение и непонимание в обществе.

Также настало время реально оценить возможность Анкары и реальные возможности выгодного сотрудничества. А многочисленные идейно-политические проекты, которые служат только пиару президента Эрдогана и не учитывают интересов партнеров, стоит свернуть.

Полина Беккер


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URL: https://www.vb.kg/460143
Теги:
реформы, Турция, Узбекистан, Кыргызстан
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