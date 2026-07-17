Кыргызстан и Россия расширяют сотрудничество в сфере медицины

Министерство здравоохранения КР и российское АО "ВТБ Медицина" подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Минздрава КР Дамирбек Осмонов и генеральный директор российской компании Сергей Нечаев.

В рамках соглашения стороны планируют совместно реализовывать проекты в области высокотехнологичной медицины, цифрового здравоохранения, телемедицины, а также медицинского образования.

Одним из ключевых направлений партнерства станет организация лечения граждан Кыргызстана в ведущих государственных и частных клиниках Российской Федерации. Единым оператором по этому направлению выступит АО "ВТБ Медицина".

Кроме того, кыргызская сторона выступила с инициативой расширить программы подготовки врачей-ординаторов и увеличить образовательные возможности для отечественных специалистов на базе российских медицинских учреждений. Российская сторона поддержала данные предложения и выразила готовность к их дальнейшей детальной проработке.