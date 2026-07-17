За каждой платежной компанией Нацбанк закрепит персонального куратора

Национальный банк Кыргызстана утвердил новую Инструкцию по надзору за деятельностью операторов платежных систем и платежных организаций. Документ предусматривает существенное усиление контроля за участниками рынка, вводит постоянный дистанционный мониторинг и расширяет инструменты надзорных мероприятий.

Согласно новым правилам, контроль будет осуществляться как в дистанционном формате, так и в ходе выездных проверок. Требования распространяются на все компании, работающие по лицензиям финансового регулятора.

Одним из ключевых нововведений станет закрепление за каждой платежной организацией персонального куратора от НБКР. В его обязанности войдет непрерывный анализ финансовой отчетности, объемов платежей, операций с электронными деньгами, эквайринговой деятельности и обработки платежной информации. Куратор наделяется правом проводить рабочие встречи с руководством компаний, запрашивать дополнительные документы, а также посещать организации для изучения их деятельности на месте.