Кыргызстан и Узбекистан объединят усилия в селекции и животноводстве

Кыргызстан и Узбекистан намерены активизировать сотрудничество в агропромышленном комплексе. Перспективы совместной работы обсудили первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Илич Марсбек уулу и заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев.

В ходе встречи стороны детально рассмотрели ключевые направления взаимодействия, которые охватят самые разные отрасли сельского хозяйства: развитие рисоводства, семеноводства, картофелеводства и животноводства. В планах двух государств - проведение совместных сортоиспытаний, обмен селекционными достижениями и семенным материалом, поставки сельскохозяйственной продукции, внедрение современных технологий, развитие племенного животноводства, а также тесное сотрудничество между профильными научными учреждениями.

Главным итогом встречи стало решение перевести намеченные инициативы в практическую плоскость. Представители Кыргызстана и Узбекистана официально подтвердили готовность перейти от обсуждения к реальным действиям.