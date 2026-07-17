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Русский дом в Бишкеке отмечает 15-летие

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- Светлана Лаптева
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Российский центр науки и культуры в Бишкеке, более известный как Русский дом, празднует свой 15-летний юбилей. Полтора десятка лет назад, 14 июля 2011 года, распоряжением Правительства РФ в столице Кыргызстана было открыто представительство Россотрудничества, ставшее за эти годы ключевой площадкой для образовательных, научных и гуманитарных проектов.

Фундамент этого взаимодействия был заложен еще в 2000 году Декларацией о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. Документ закрепил стремление обеих стран сохранять общее культурное пространство, развивать контакты между учеными, творческими объединениями и общественными организациями.

Сегодня Русский дом в Бишкеке - это точка притяжения для школьников, студентов, педагогов, волонтеров и молодых специалистов. Здесь регулярно проходят международные форумы, художественные выставки, концерты, образовательные акции и методические семинары.

"15 лет Русский дом в Бишкеке работает для того, чтобы огромные возможности российского образования и науки, богатство нашей культуры и великого русского слова были ближе и доступнее для наших друзей. А в Кыргызстане живут именно наши друзья. У нас много друзей, и мы этим гордимся", - подчеркнул руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев.

Он отметил, что за время работы центра тысячи кыргызстанцев приняли участие в программах Россотрудничества, получив путевку в ведущие российские вузы, возможности для профессионального роста и творческой самореализации.

Юбилейная программа Русского дома продолжится до конца года. В планах организаторов:

  1. День Русского дома - масштабный праздник на бульваре Эркиндик, который пройдет в начале нового учебного года;
  2. Юбилейная "Романсиада" - традиционный международный конкурс исполнителей русского романса, запланированный на конец октября;
  3. Новые сезоны Российской инженерной школы;
  4. Гуманитарные проекты "Миссия добро" и волонтерские инициативы;
  5. Образовательные форумы, выставки и творческие встречи с известными деятелями науки и культуры России и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460144
Теги:
русский язык, Кыргызстан
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