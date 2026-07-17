Исторический музей Кыргызстана обсудил с Францией новые культурные проекты

Национальный исторический музей Кыргызской Республики и Посольство Франции обсудили развитие культурного сотрудничества и реализацию совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, рабочая встреча состоялась с участием директора музея Назгуль Омурзаковой, Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фая, атташе по вопросам культуры Посольства Этьена Лансело, координатора по культуре "Альянс Франсез" Дженнифер Корнез и

президент Французского альянса в Бишкеке Гузель Ишенова.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения сотрудничества между музеями, подготовки специалистов, организации совместных выставок, популяризации музейных коллекций и реализации грантовых проектов.

Кроме того, Назгуль Омурзакова поблагодарила Посольство Франции за поддержку в издании буклета, посвященного золотой коллекции музея, а также за содействие в подготовке французской версии аудиогида.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в реализации совместных культурных проектов, развитии профессионального обмена между специалистами и укреплении партнерства в музейной сфере двух стран.