Кыргызстан и Россия обсудили правовое положение трудовых мигрантов

Кыргызстан и Россия провели 18-е заседание совместной рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Заседание прошло в формате видеоконференции с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Основное внимание было уделено вопросам правового положения граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

В ходе встречи стороны подвели итоги выполнения решений предыдущего, семнадцатого заседания, обменялись актуальной статистической информацией, обсудили текущую миграционную ситуацию и последние изменения в законодательстве Кыргызстана и России в сфере трудовой миграции.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мамат Байгончоков. В состав делегации также вошли представители МИД, МВД, Министерства науки, высшего образования и инноваций, Министерства просвещения, Министерства экономики и коммерции, Пограничной службы, Посольства Кыргызстана в России и Фонда обязательного медицинского страхования.

Российскую делегацию возглавил заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России - начальник Департамента разрешительно-визовой работы, генерал-майор полиции Константин Адзинов. В заседании также приняли участие представители МВД, МИД, Минэкономразвития, Минпросвещения, Минздрава, Рособрнадзора и Роструда.

По итогам заседания стороны подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству и договорились продолжить совместную работу по вопросам социальной и правовой защиты трудящихся-мигрантов.