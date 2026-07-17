Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.87 - 100.72

Кыргызстан и Россия обсудили правовое положение трудовых мигрантов

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Россия провели 18-е заседание совместной рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Заседание прошло в формате видеоконференции с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Основное внимание было уделено вопросам правового положения граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

В ходе встречи стороны подвели итоги выполнения решений предыдущего, семнадцатого заседания, обменялись актуальной статистической информацией, обсудили текущую миграционную ситуацию и последние изменения в законодательстве Кыргызстана и России в сфере трудовой миграции.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мамат Байгончоков. В состав делегации также вошли представители МИД, МВД, Министерства науки, высшего образования и инноваций, Министерства просвещения, Министерства экономики и коммерции, Пограничной службы, Посольства Кыргызстана в России и Фонда обязательного медицинского страхования.

Российскую делегацию возглавил заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России - начальник Департамента разрешительно-визовой работы, генерал-майор полиции Константин Адзинов. В заседании также приняли участие представители МВД, МИД, Минэкономразвития, Минпросвещения, Минздрава, Рособрнадзора и Роструда.

По итогам заседания стороны подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству и договорились продолжить совместную работу по вопросам социальной и правовой защиты трудящихся-мигрантов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460170
Теги:
Минтруда, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  