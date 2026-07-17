Глава Минкультуры объявил Международный кинофестиваль стран ШОС открытым

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев официально открыл Международный кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Чолпон-Ате на берегу озера Иссык-Куль.

Обращаясь к участникам, организаторам и гостям фестиваля, глава ведомства отметил, что проведение масштабного международного форума совпало с важной датой - 25-летием создания Шанхайской организации сотрудничества.

"Кинематограф - это уникальная мягкая сила и международный мост, связывающий наши народы. Кино говорит на универсальном языке человеческих ценностей, помогая глубже понять традиции, менталитет и историческое наследие друг друга. Именно через экранное искусство наиболее ярко транслируется фундаментальный шанхайский дух, основанный на взаимном уважении, равенстве и стремлении к совместному развитию", - заявил министр.

По словам Мирбека Мамбеталиева, развитие национального кинематографа остается одним из приоритетных направлений государственной культурной политики Кыргызстана. Он подчеркнул, что этой сфере уделяется особое внимание со стороны Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

"Благодаря его поддержке отечественное кино выходит на качественно новый уровень, получает международное признание, а фильмы кыргызских режиссеров все чаще становятся участниками и лауреатами престижных мировых кинофестивалей", - отметил он.

Министр также подчеркнул значение фестиваля для международного профессионального сообщества. По его словам, на четыре дня Чолпон-Ата становится культурной столицей стран ШОС, объединяя признанных мастеров кино, продюсеров и молодых режиссеров.

"Для киноиндустрии стран ШОС данный фестиваль послужит мощной профессиональной площадкой. Здесь закладывается фундамент для будущих совместных проектов и долгосрочного творческого обмена", - сказал Мирбек Мамбеталиев.

Завершая выступление, министр пожелал участникам творческого вдохновения, честной конкурсной борьбы и новых профессиональных достижений, а гостям и зрителям - ярких впечатлений от знакомства с мировым кинематографом на берегу Иссык-Куля.

После приветственной речи Мирбек Мамбеталиев объявил Международный кинофестиваль стран ШОС официально открытым.