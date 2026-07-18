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Бизнес Подмосковья выходит на рынок Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Около 30 компаний Московской области приняли участие в онлайн-встрече "Час с Торгпредом", посвященной перспективам и механизмам выхода на рынок Кыргызстана. Мероприятие было организовано региональным Центром поддержки экспорта совместно с Торговым представительством России в КР.

Встреча объединила представителей различных отраслей подмосковного бизнеса. Интерес к сотрудничеству с Кыргызстаном проявили предприятия пищевой и масложировой промышленности, производители фармацевтической продукции, медицинского оборудования и изделий, а также представители нефтехимического сектора.

Сотрудники Торгпредства России в Кыргызстане представили участникам подробный анализ текущего состояния двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особый акцент был сделан на практических инструментах: экспортерам рассказали о наиболее эффективных алгоритмах выхода на республиканский рынок и перспективных нишах для российских товаров.

Отдельной темой обсуждения стало партнерство в сфере здравоохранения. Эксперты подробно описали специфику работы на местном рынке, рассказав о возможностях кооперации с кыргызскими фармацевтическими компаниями, клиниками, профильными дистрибьюторами и крупнейшими торговыми сетями.

В завершение вебинара представители подмосковного бизнеса смогли напрямую задать вопросы специалистам Торгпредства, получив практические рекомендации по юридическим и логистическим аспектам ведения деятельности в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/460177
Теги:
бизнес, Россия, Москва, Кыргызстан
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