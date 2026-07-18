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ВВП Кыргызстана за полгода вырос на 12% и приблизился к триллиону сомов

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- Светлана Лаптева
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Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана за первое полугодие (январь–июнь) 2026 года. Страна демонстрирует уверенный рост ключевых показателей: от двузначного увеличения ВВП до резкого притока инвестиций и роста средних зарплат.

ВВП и промышленность: драйверы роста

За первые шесть месяцев года объем валового внутреннего продукта (ВВП) республики достиг 960 млрд сомов (около $10,98 млрд). Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Половину всей экономики (50%) сегодня формирует сфера услуг. На товарное производство приходится почти 34% ВВП, оставшиеся 16% - это налоги на продукты.

Промышленный сектор также показал отличную динамику, продемонстрировав рост на 12,7% (до 450,4 млрд сомов или $5,15 млрд). Главными драйверами в индустрии стали:

  1. фармацевтика и химическая промышленность;
  2. производство пищевых продуктов, табачных изделий и полиграфии;
  3. деревообработка;
  4. добыча полезных ископаемых и энергетика.

Инвестиционный бум

Инвестиции в основной капитал за полугодие выросли в 1,6 раза, составив 204,4 млрд сомов ($2,34 млрд).

Инвесторы активнее всего вкладывают деньги в жилищное строительство - на него пришлось более половины всех средств (55,8%). В топ-3 по привлекательности также вошли транспорт и логистика (15,1%), а также добыча полезных ископаемых (6,7%). Территориально основной объем капиталовложений распределился между Бишкеком, а также Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областями.

Зарплаты растут быстрее инфляции

Приятная тенденция полугодия - темпы роста доходов населения существенно опережают рост цен:

Инфляция: за шесть месяцев потребительские цены и тарифы в стране выросли на 5,5%. Сильнее всего подорожали услуги (+8,3%) и алкогольно-табачная продукция (+7,2%). Продукты питания выросли в цене на 5,4%.

Доходы: средняя номинальная зарплата в Кыргызстане достигла 51 888 сомов (около $593), увеличившись сразу на 25% по сравнению с январем–июнем прошлого года.

Внешняя торговля: импорт преобладает

Внешнеторговый оборот страны (данные приводятся за январь–май 2026 года) показал скромный рост на 1%, составив $6,3 млрд. При этом в структуре торговли наблюдается дисбаланс: экспорт просел на 9,3% (до $847,1 млн), в то время как импорт увеличился на 2,8% (до $5,4 млрд).

Во взаимной торговле со странами ЕАЭС зафиксирован рост на 6% (общий объем - $2,4 млрд). Главными торговыми партнерами Кыргызстана по союзу остаются:

  1. Россия - 67,8% от общего объема торговли в ЕАЭС;
  2. Казахстан - 29,8%.
  3. Торговля с третьими странами (вне ЕАЭС) составила $3,8 млрд, незначительно сократившись на 2%.


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URL: https://www.vb.kg/460178
Теги:
ВВП, Кыргызстан
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