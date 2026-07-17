Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.87 - 100.72

Улугбек Ракунов: Культура объединяет быстрее политики

118  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный кинофестиваль стран ШОС способен стать не просто площадкой для показа фильмов, а пространством, где культура помогает укреплять связи между государствами. Такое мнение высказал член Художественно-экспертного совета при Департаменте кинематографии Кыргызской Республики Улугбек Ракунов.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества давно вышла за рамки исключительно экономического и политического взаимодействия.

"Для меня Шанхайская организация сотрудничества - это не только экономика и политика, но прежде всего культура, которая объединяет народы. И мне очень хочется стать свидетелем того, как это объединение происходит через кино", - отметил Ракунов.

Он подчеркнул, что с большим интересом ожидает просмотра конкурсной программы и не выделяет для себя какую-либо одну страну-участницу. По его мнению, именно разнообразие национальных кинематографов делает фестиваль особенно ценным.

"Здесь представлены фильмы разных стран, и мне одинаково интересно познакомиться с кинематографом Китая, Пакистана, стран СНГ и других участников. Не могу выделить кого-то одного - хочется посмотреть всё", - сказал он.

Говоря о собственных кинематографических предпочтениях, Ракунов признался, что не ограничивает себя каким-либо жанром или направлением.

"В кино я абсолютно всеяден. С удовольствием смотрю и современное авторское кино, и постмодернистские работы, и мировую классику, и советское кино. Для меня главное, чтобы фильм был действительно хорошим".

В завершение Ракунов выразил надежду, что Международный кинофестиваль стран ШОС станет важным шагом к укреплению взаимопонимания между народами.

"Я искренне надеюсь, что такие события будут укреплять связи между странами. Ведь именно культура создает прочную основу для взаимопонимания между народами. И кино - один из самых сильных языков, который способен объединять людей без перевода".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460179
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  