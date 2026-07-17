Улугбек Ракунов: Культура объединяет быстрее политики

Международный кинофестиваль стран ШОС способен стать не просто площадкой для показа фильмов, а пространством, где культура помогает укреплять связи между государствами. Такое мнение высказал член Художественно-экспертного совета при Департаменте кинематографии Кыргызской Республики Улугбек Ракунов.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества давно вышла за рамки исключительно экономического и политического взаимодействия.

"Для меня Шанхайская организация сотрудничества - это не только экономика и политика, но прежде всего культура, которая объединяет народы. И мне очень хочется стать свидетелем того, как это объединение происходит через кино", - отметил Ракунов.

Он подчеркнул, что с большим интересом ожидает просмотра конкурсной программы и не выделяет для себя какую-либо одну страну-участницу. По его мнению, именно разнообразие национальных кинематографов делает фестиваль особенно ценным.

"Здесь представлены фильмы разных стран, и мне одинаково интересно познакомиться с кинематографом Китая, Пакистана, стран СНГ и других участников. Не могу выделить кого-то одного - хочется посмотреть всё", - сказал он.

Говоря о собственных кинематографических предпочтениях, Ракунов признался, что не ограничивает себя каким-либо жанром или направлением.

"В кино я абсолютно всеяден. С удовольствием смотрю и современное авторское кино, и постмодернистские работы, и мировую классику, и советское кино. Для меня главное, чтобы фильм был действительно хорошим".

В завершение Ракунов выразил надежду, что Международный кинофестиваль стран ШОС станет важным шагом к укреплению взаимопонимания между народами.

"Я искренне надеюсь, что такие события будут укреплять связи между странами. Ведь именно культура создает прочную основу для взаимопонимания между народами. И кино - один из самых сильных языков, который способен объединять людей без перевода".