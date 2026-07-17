Китайские роботы станцевали на открытии Международного кинофестиваля стран

Одним из самых необычных номеров церемонии открытия Международного кинофестиваля стран ШОС в Чолпон-Ате стало выступление гуманоидных роботов, представленных шанхайской технологической компанией Unitree.

На сцену вышли четыре робота, которые исполнили хореографическую композицию сначала под современную китайскую музыку, а затем под кыргызскую национальную мелодию. Выступление сопровождалось аплодисментами зрительного зала и стало одним из самых ярких эпизодов церемонии открытия.

Номер вошел в официальную программу фестиваля как символ сочетания современных технологий и искусства. Его появление продолжило основную идею церемонии - показать, что кинематограф объединяет традиции и инновации, а культурный диалог сегодня развивается не только через творчество, но и благодаря новым технологическим решениям.

Выступление роботов стало частью масштабной концертной программы открытия, в которой также приняли участие Государственный академический симфонический оркестр Кыргызской Республики, артисты Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и зарубежные исполнители.

Этот номер особенно подчеркнул участие Китая - одного из государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - в культурной программе фестиваля и вызвал большой интерес у гостей и участников мероприятия.