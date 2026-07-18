Минюст Кыргызстана переводит регистрацию бизнеса в онлайн

Еще несколько лет назад регистрация бизнеса в Кыргызстане требовала времени, подготовки внушительного пакета документов, визитов в госорганы и ожидания в очередях. Сегодня эта процедура стала значительно проще: при наличии интернета и электронной подписи открыть компанию можно дистанционно.

Изменения стали частью масштабной работы Министерства юстиции Кыргызской Республики по дебюрократизации госуслуг. Речь идет не только о цифровизации отдельных процессов, но и о полном пересмотре подходов к регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц.

Одним из ключевых нововведений стала онлайн-регистрация коммерческих организаций. Как отмечает начальник Чуй-Бишкекского управления юстиции Урмат Акулуев, предпринимателям больше не нужно лично обращаться в ведомство, стоять в очередях и тратить время на дорогу.

"При наличии интернета и электронной либо облачной подписи зарегистрировать юридическое лицо можно не выходя из дома", - сообщил он.

Изменился и формат документов: бумажное свидетельство о регистрации заменили электронным аналогом, который при необходимости можно распечатать самостоятельно.

Упростились не только процедуры создания бизнеса, но и процессы прекращения деятельности компаний. Ранее заявителям приходилось лично запрашивать справки об отсутствии задолженности в налоговых и таможенных органах. Сейчас эти сведения органы юстиции получают автоматически через систему межведомственного взаимодействия.

Еще одним важным шагом стало введение принципа экстерриториальности государственных услуг. Теперь зарегистрировать, перерегистрировать или ликвидировать юридическое лицо можно в любом территориальном управлении юстиции независимо от юридического адреса компании.

Кроме того, сократились сроки отдельных процедур. В частности, период ожидания требований кредиторов при ликвидации юрлица уменьшился с двух месяцев до одного. Также совершенствуются механизмы обновления государственного реестра, что позволяет быстрее исключать из него фактически неработающие организации.

Министерство юстиции продолжает переводить в электронный формат все этапы жизненного цикла компании - от создания до закрытия. В перспективе предприниматели смогут полностью дистанционно вносить изменения в реестр и проходить процедуру ликвидации.

Для тех, кому требуется ускоренное оформление, уже действует система срочного оказания услуг. В зависимости от запроса заявителя регистрация, перерегистрация или прекращение деятельности могут быть оформлены в течение одного рабочего дня, шести или даже трех часов.

О востребованности новых сервисов говорит и статистика. В 2025 году Чуй-Бишкекское управление юстиции зарегистрировало более 10 тысяч юридических лиц, провело 9716 перерегистраций и оформило 1412 прекращений деятельности. Всего в сфере регистрации юрлиц, филиалов, представительств и СМИ было оказано 22 130 государственных услуг.

За этот период предприниматели воспользовались срочной регистрацией 6749 раз, срочной перерегистрацией - 2199 раз, а ускоренная процедура закрытия бизнеса потребовалась в 88 случаях. Через онлайн-сервисы было создано около 8 тысяч новых коммерческих организаций.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что главная цель реформ - сделать госуслуги максимально удобными, быстрыми и прозрачными. Регистрация бизнеса постепенно превращается из сложной бюрократической процедуры в современный цифровой сервис, позволяющий предпринимателям экономить время и фокусироваться на развитии своего дела.