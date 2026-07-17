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На кинофестивале ШОС покажут фильмы из восьми стран

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В Чолпон-Ате стартовала международная конкурсная программа Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества. В течение четырех дней зрители смогут увидеть восемь полнометражных художественных фильмов, представляющих Кыргызстан, Китай, Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Беларусь.

Каждая картина рассказывает историю своей страны, сохраняя при этом универсальные темы, понятные зрителям во всем мире - любовь, семья, память, нравственный выбор, долг и преодоление жизненных испытаний.

Кыргызстан представит драму Актана Арым Кубата "Кара Кызыл Сары" ("Черный. Красный. Желтый."), удостоенную главной награды Шанхайского международного кинофестиваля. Фильм рассказывает историю мастерицы по изготовлению традиционных кыргызских ковров и табунщика, исследуя темы любви, судьбы и сохранения национальных традиций.

Россию в конкурсной программе представляет военная драма "Ангелы Ладоги", основанная на реальных событиях блокады Ленинграда. В центре сюжета - моряки буерного отряда, которые по льду Ладожского озера спасают детей из осажденного города.

От Казахстана в конкурсе участвует фильм "Осенний бриз" - лирическая история о взрослении, памяти и поиске собственного пути через судьбы нескольких поколений одной семьи.

Узбекистан представил картину "Весенний Амир", посвященную взрослению молодого героя, отношениям между поколениями и сохранению национальных традиций.

Таджикистан участвует с психологической драмой "Рыбка на крючке", рассказывающей о сложном нравственном выборе, ответственности и последствиях решений, меняющих человеческие судьбы.

Иранскую кинематографическую школу представляет фильм "Игрок", исследующий внутренний мир человека, оказавшегося перед непростым моральным выбором и поиском своего места в жизни.

Беларусь покажет социальную драму "Один на двоих" - историю о взаимопомощи, доверии и семейных ценностях, которые помогают героям преодолеть жизненные испытания.

Китайская Народная Республика представит историческую картину "Долгий марш", посвященную одному из важнейших этапов истории страны. Через судьбы своих героев фильм рассказывает о стойкости, мужестве и силе человеческого духа.

Помимо международного конкурса, программа фестиваля включает национальные кинопоказы, ретроспективные сеансы, круглый стол, посвященный развитию кинематографа стран ШОС, встречи с режиссерами и продюсерами, а также мастер-классы и культурные мероприятия.

Победителей конкурсной программы определит международное жюри, а обладатели главных наград будут объявлены на торжественной церемонии закрытия Международного кинофестиваля стран ШОС 19 июля.


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URL: https://www.vb.kg/460191
Теги:
Иссык-Кульская область, кино, фестиваль, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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