Казахстан представил на кинофестивале ШОС драму "Осенний бриз"

Представитель Казахстана на Международном кинофестивале стран ШОС, главный эксперт Управления кинематографии Министерства культуры и информации Республики Казахстан Алтынбай Аймахан рассказал о картине, с которой республика участвует в конкурсной программе фестиваля.

По его словам, Казахстан представляет художественный фильм "Осенний бриз", снятый по мотивам произведения писателя Талипа Ибрагимова. Картина создана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

"Для нас большая честь представить этот фильм именно в Кыргызской Республике. Кыргызстан - страна с богатой культурой, удивительной природой и глубокими традициями. Мы рады, что именно здесь состоится встреча нашей картины со зрителями и международным профессиональным сообществом", - отметил Аймахан.

Он выразил уверенность, что участие фильма в Международном кинофестивале стран ШОС станет еще одним шагом к укреплению культурного сотрудничества и дружбы между государствами региона.

"Мы надеемся, что такие фестивали помогают лучше узнавать друг друга, находить новые точки соприкосновения и создавать совместные проекты в сфере кино", - сказал представитель Казахстана.

В конкурсной программе Международного кинофестиваля стран ШОС участвуют восемь фильмов из Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Беларуси, Ирана, Таджикистана и Узбекистана. Победителей определит международное жюри, а итоги конкурса будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 июля.