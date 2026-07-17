Современное кино ЦА говорит со зрителем о семье и объединяет народы

В Чолпон-Ате в рамках Международного кинофестиваля стран ШОС члены международного жюри поделились ожиданиями от конкурсной программы и размышлениями о роли кинематографа в укреплении культурных связей между государствами.

Член международного жюри, эксперт Агентства кинематографии Узбекистана и продюсер Сайёра Худойбердиева отметила, что нынешний фестиваль стал не только площадкой для знакомства с новыми фильмами, но и местом встречи старых друзей и профессионального общения.

"Для меня самое ценное - это возможность увидеть новые фильмы, встретиться с коллегами, обсудить проекты и обменяться опытом. Большую часть конкурсных картин мы уже посмотрели, осталось несколько фильмов, и могу сказать, что программа очень сильная", - рассказала она.

По словам Худойбердиевой, кино сегодня остается одним из самых эффективных инструментов культурной дипломатии.

"Не хочется говорить банальные вещи, но кино действительно объединяет людей. Так же, как спорт способен сплачивать страны и народы, кино делает это через человеческие истории. Оно говорит от сердца к сердцу, а человеческое сердце везде одинаково", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в последние годы кинематограф Центральной Азии переживает заметный творческий подъем. По ее мнению, зрители постепенно устают от однотипных голливудских блокбастеров и все чаще обращают внимание на фильмы, которые сохраняют национальный колорит и поднимают близкие каждому человеку темы.

"Наш кинематограф сохранил свое лицо. Он рассказывает простые, но важные истории понятным языком. Именно поэтому сегодня фильмы Центральной Азии вызывают все больший интерес у международной аудитории", - сказала Худойбердиева.

Особое внимание она обратила на тематику конкурсной программы нынешнего фестиваля.

"Практически во всех картинах проходит тема семьи. Где-то она становится главной, где-то остается фоном, но именно семейные ценности сегодня объединяют большинство фильмов. Мне кажется, это то, что отличает современное кино нашего региона", - отметила член жюри.

По ее словам, семейная тема особенно близка народам Центральной Азии благодаря общему культурному коду и схожему менталитету.

"Конечно, семейные истории есть и в западном кино. Но у нас другие приоритеты и другой взгляд на отношения между людьми. Истории семей Центральной Азии гораздо ближе и понятнее нашему зрителю, потому что они отражают нашу культуру, традиции и образ жизни", - считает эксперт.

В завершение Худойбердиева призвала зрителей активнее поддерживать национальный кинематограф.

"Каждый билет в кино - это вклад в создание новых фильмов. Даже если картина неидеальна, ее нужно смотреть. Только так развивается киноиндустрия. Сегодня есть кинотеатры, онлайн-платформы - возможностей стало гораздо больше. Самое главное - смотреть кино и поддерживать своих авторов", - подчеркнула она.

Продюсер сравнила создание фильма с рождением ребенка.

"Каждый новый фильм для режиссера и продюсера - словно ребенок. Его создают, растят, переживают за него и только потом отпускают к зрителю. Поэтому цените кино, смотрите его и поддерживайте тех, кто его создает", - заключила Сайёра Худойбердиева.