Талант Толобеков: Кыргызстан готов к международному сотрудничеству в кино

Второй день Международного кинофестиваля стран ШОС открылся круглым столом "Кинематограф стран ШОС на современном этапе: интеграция, ко-продукция, перспективы развития". С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР Талант Толобеков.

Он поблагодарил зарубежные делегации за участие в профессиональном диалоге, подчеркнув, что для Кыргызстана большая честь принимать представителей киноиндустрии стран ШОС.

По словам Толобекова, государства ШОС обладают богатым культурным наследием, а национальные кинематографии, сохраняя свою самобытность, становятся важным инструментом укрепления гуманитарных связей.

Он отметил, что проведение Международного кинофестиваля стран ШОС способствует развитию кинематографии, обмену опытом и созданию новых совместных проектов.

Особое внимание директор департамента уделил развитию киноиндустрии в Кыргызстане. По его словам, сегодня в стране внедряются новые механизмы государственной поддержки кинематографа, а республика открыта для сотрудничества и реализации международных проектов.

"Мы готовы к открытому диалогу и совместной работе. Кыргызстан обладает большим творческим потенциалом, и подобные встречи помогают укреплять культурные связи между нашими странами", - подчеркнул Талант Толобеков.

Завершая выступление, он поблагодарил участников за интерес к фестивалю и выразил уверенность, что круглый стол станет площадкой для обсуждения актуальных вызовов, поиска новых решений и дальнейшего развития кинематографа стран ШОС.