Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.87 - 100.72

Талант Толобеков: Кыргызстан готов к международному сотрудничеству в кино

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Второй день Международного кинофестиваля стран ШОС открылся круглым столом "Кинематограф стран ШОС на современном этапе: интеграция, ко-продукция, перспективы развития". С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР Талант Толобеков.

Он поблагодарил зарубежные делегации за участие в профессиональном диалоге, подчеркнув, что для Кыргызстана большая честь принимать представителей киноиндустрии стран ШОС.

По словам Толобекова, государства ШОС обладают богатым культурным наследием, а национальные кинематографии, сохраняя свою самобытность, становятся важным инструментом укрепления гуманитарных связей.

Он отметил, что проведение Международного кинофестиваля стран ШОС способствует развитию кинематографии, обмену опытом и созданию новых совместных проектов.

Особое внимание директор департамента уделил развитию киноиндустрии в Кыргызстане. По его словам, сегодня в стране внедряются новые механизмы государственной поддержки кинематографа, а республика открыта для сотрудничества и реализации международных проектов.

"Мы готовы к открытому диалогу и совместной работе. Кыргызстан обладает большим творческим потенциалом, и подобные встречи помогают укреплять культурные связи между нашими странами", - подчеркнул Талант Толобеков.

Завершая выступление, он поблагодарил участников за интерес к фестивалю и выразил уверенность, что круглый стол станет площадкой для обсуждения актуальных вызовов, поиска новых решений и дальнейшего развития кинематографа стран ШОС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460194
Теги:
кино, фестиваль, Чолпон-Ата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  