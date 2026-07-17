"Земля не будет продана иностранцам, она останется госсобственностью"

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью информационному агентству "Кабар" ответил на вопросы, волнующие общественность. Глава государства заявил, что государственная земля не будет продаваться иностранцам, инвестиционные проекты будут строго контролироваться, а меры против иностранных граждан, нарушающих закон, будут ужесточены.

Журналист: В последние дни в социальных сетях активизировались дискуссии по поводу Земельного кодекса. В обществе циркулирует информация о том, что "земля будет сдаваться в аренду иностранным инвесторам на срок до 50 лет". Откуда взялась эта норма? Существовала ли практика предоставления долгосрочной аренды иностранным инвесторам в Кыргызстане раньше, или это совершенно новое предложение?

- Прежде всего, необходимо четко понять самое важное. Долгосрочная аренда земли иностранным инвесторам - это не новая норма, появившаяся сегодня. Этот механизм используется в Кыргызстане уже много лет. Цель нынешних изменений - его уточнение в соответствии с современными требованиями, усиление контроля и дальнейшее повышение ответственности инвестора.

Всем это прекрасно известно. Инвестиционные проекты, такие как "Вефа Центр" и "Бета Магазины" в Бишкеке, также были реализованы на основе аналогичного механизма долгосрочной аренды.

Сегодня у них нет места для самостоятельного проживания вне рамок государственного регулирования. Напротив, тысячи граждан работают, сотни предпринимателей ведут бизнес и регулярно платят налоги государству.

Они не передвинули здание. Они не могут его передвинуть.

Самое важное, что согласно законам Кыргызстана, иностранные граждане или иностранные компании не могут приобретать права собственности на землю. Это прямое требование Земельного кодекса. Право пользования землей они получают лишь за уплату арендной платы за определенный период. Земля остается государственной собственностью.

Поэтому представлять сегодня эту проблему как "принят новый закон, и теперь землю раздают иностранцам" - не соответствует действительности.

Повторяю, это инвестиционный механизм, который уже использовался ранее.

Теперь государство лишь усиливает регулирование и повышает ответственность.

Цель политики состоит в том, чтобы не позволять им захватывать землю и проводить время, ничего не строя.

К сожалению, некоторые политики пытаются исказить эту тему и посеять необоснованные страхи в обществе. Им следовало бы показать иностранному гражданину зарегистрированный объект недвижимости площадью 100 кв. м.! Это не так.

Журналист: Если инвестор арендует землю на длительный срок, может ли он просто удерживать её в течение 49-50 лет? Или существуют обязательные требования, такие как осуществление инвестиций, строительство объектов и создание рабочих мест в течение определённого периода? Имеет ли государство право изъять землю, если инвестор не выполнит условия договора?

- Именно на этом вопросе и сосредоточены основные усилия, предпринятые в рамках новых поправок. Концепция захвата земли и удержания её в течение десятилетий без каких-либо действий будет положена конец. Для каждого инвестиционного проекта будет установлен чёткий график и определены обязательства.

В инвестиционном соглашении четко указано, сколько денег должно быть инвестировано в течение определенного периода времени, когда начнется строительство и когда объект будет введен в эксплуатацию, сколько рабочих мест будет создано, объем инвестиций и налоги, которые будут уплачены государству.

Выполнение этих требований постоянно контролируется государственными и местными органами власти. Инвестор будет реализовывать только тот проект, для которого он приобрел землю. Если он приобрел ее для завода, завод будет построен; если он приобрел ее для логистического центра, будет построен логистический центр.

Больше не допускается самостоятельное изменение направления проекта или бездействие, как это было в прошлом.

Лучшим примером этого является инвестиционный проект, реализуемый на территории бывшего ипподрома Ак-Кула. Инвестору предоставили не просто участок земли. Он внес в городской бюджет почти 6 миллиардов сомов и обязался за свой счет построить 3 школы, 3 детских сада, дороги и инженерные сети. Кроме того, он инвестирует в проект не менее 300 миллионов долларов США.

Сегодня там ведется строительство, тысячи людей трудоустроены, а государство получает таможенные платежи, налоги и другие доходы.

После полного завершения проекта жилые, коммерческие и сервисные объекты будут введены в эксплуатацию, тысячи людей смогут жить и вести бизнес, а бюджет будет получать стабильные налоговые поступления.

Таким образом, от такого инвестиционного проекта выиграют как государство, так и население.

Таким образом, главный вопрос заключается в исполнении договора. Если инвестор не выполняет свои обязательства, не осуществляет инвестиции в установленные сроки или не реализует проект, государство может расторгнуть договор и вернуть себе земельный участок в соответствии с законом. С новыми поправками эти требования будут подвергаться более строгому контролю, чем раньше.

Приведу лишь один пример. В 2024 году было подписано инвестиционное соглашение, согласно которому инвестор заявил о строительстве медицинского города в Кыргызстане. Инвестиционная сумма составляла два миллиарда долларов. Однако условия соглашения не были выполнены. Поэтому Кабинет министров расторг его. Договор аренды земли был немедленно аннулирован.

Мы никогда не предпримем шагов, которые противоречили бы интересам страны и народа.

Журналист: Некоторые выражают опасения, что "инвестор закладывает арендованную землю банкам, а затем земля переходит к банку". Заложена ли сама земля или это право аренды? Не представляет ли этот механизм угрозу государственной собственности на землю?

- Для нас самое важное - привлечение надежных и финансово состоятельных инвесторов. Поэтому для каждого крупного инвестиционного проекта тщательно проверяются финансовые возможности инвестора, его деловая репутация и способность выполнять взятые на себя обязательства. Государство никогда не будет работать с компаниями, не имеющими средств или подверженными высокому риску.

В то же время существует еще одно фундаментальное требование в отношении государственной земли. Запрещено закладывать арендованный земельный участок или право пользования им, принадлежащие государству. Иными словами, нет оснований опасаться, что государственная земля может быть передана банку или третьим лицам.

Если инвестор строит завод, фабрику, логистический центр или другую недвижимость на собственные средства, он на законных основаниях будет использовать объекты, являющиеся его собственностью. Однако государственная земля остается собственностью государства и не подлежит никакому залогу.

Главная цель такого механизма - полное обеспечение стратегических интересов государства при одновременной защите инвестиций. Пусть инвестор работает, открывает производство и создает рабочие места, но не должно быть никаких сомнений в безопасности государственной земли.

Журналист: Вопрос безопасности также вызывает острую дискуссию. Следует ли сдавать в аренду иностранным инвесторам земельные участки, расположенные вблизи границы или имеющие стратегическое значение? Можно ли сдавать в аренду сельскохозяйственные земли иностранцам, или же их следует сдавать в аренду только для инфраструктурных проектов и заводов? Какие ограничения предусмотрены законом в этом отношении?

- Во-первых, земельные участки в приграничных районах не предоставляются иностранным гражданам или иностранным компаниям. Такие земли находятся под особым контролем в связи с соображениями национальной безопасности.

Во-вторых, мы не будем передавать сельскохозяйственные земли иностранным гражданам. Сельскохозяйственные земли в Кыргызстане должны обрабатываться в первую очередь нашими собственными крестьянами и фермерами. Поэтому мы вводим механизм, который не позволит передавать такие земли иностранцам ни в собственность, ни в аренду.

Мы привлекаем иностранные инвестиции для проектов, направленных на производственное и экономическое развитие. К ним относятся строительство заводов, открытие логистических центров, создание перерабатывающих предприятий, энергетические, туристические и другие инфраструктурные проекты.

Подобные проекты должны создавать новые рабочие места, приносить налоговые поступления в бюджет и способствовать развитию экономики страны.

Таким образом, новые поправки включают механизм, четко определяющий, какие территории могут быть использованы в рамках инвестиционного соглашения, а какие территории полностью запрещены.

Наша цель, с одной стороны, - привлечение инвестиций, а с другой - надежная защита безопасности государства, его стратегических интересов и сельскохозяйственных земель.

Журналист: В обществе также много вопросов, касающихся иностранных рабочих. Какие меры были приняты в последнее время в отношении иностранных граждан, нарушивших закон? Сколько из них было депортировано, и какова принципиальная позиция государства по таким делам?

- В последние годы Кыргызстан вступил в новый этап трудовой миграции после экономического роста и начала реализации крупных инвестиционных проектов. Раньше наши граждане уезжали за границу в поисках работы, а сегодня в нашу страну начинают приезжать иностранные специалисты и рабочие в связи со строительством новых заводов, предприятий и крупных инфраструктурных проектов. Это новое явление для нашей страны, и его нельзя отрицать.

В то же время я не согласен с мнением, что "все вышло из-под контроля". Напротив, против каждого иностранного гражданина, нарушающего закон, принимаются юридические меры. По официальным данным, за последние месяцы из страны было депортировано около 3000 иностранных граждан. В ближайшее время будет депортировано еще около 100 человек. Эти цифры - ответ государства на действия нарушителей закона.

Конечно, критика со стороны общества не возникла на пустом месте. В некоторых случаях общественное недовольство возникало по поводу поведения иностранных граждан. Мы слышим, читаем и принимаем эту критику. Действительно, местные власти не были в полной мере готовы к трудовой миграции в таких масштабах. Поэтому сегодня их ответственность возросла, и особое внимание уделяется профилактической, разъяснительной и контрольной работе совместно с правоохранительными органами.

Наш принцип очень прост. Каждый, кто хочет работать в Кыргызстане, должен работать в соответствии с законом и уважать наш общественный порядок, традиции и природу. Человек, уважающий закон, работает мирно. А человек, нарушающий закон, будет подчиняться тому же закону, независимо от его гражданства.

Здесь необходимо четко обозначить еще один важный момент. В последнее время некоторые люди путают иностранных рабочих с туристами, вводя общественность в заблуждение.

Например, за последние полтора года более 370 000 граждан Китая посетили Кыргызстан по туристическим визам. Если предположить, что каждый из них потратил в среднем 500 долларов США, то более 180 миллионов долларов было получено нашими отелями, кафе и ресторанами, магазинами, транспортным и сервисным секторами. Эти деньги напрямую стали доходом для наших предпринимателей и граждан, работающих в сфере услуг.

Поэтому неправильно считать туриста и трудового мигранта одним и тем же понятием. Один приезжает на работу, а другой приносит деньги в нашу страну, оставляя дополнительный доход для экономики. Теперь подумайте, как государство страдает или выигрывает от туриста, приезжающего на неделю.

Журналист: Тысячи иностранных специалистов привлекаются к крупным инвестиционным проектам. Какие механизмы существуют для обеспечения того, чтобы их количество не вышло из-под контроля? Каковы требования в отношении квот, регистрации, ответственности работодателя и депортации в случае нарушения закона?

- Иностранные рабочие приезжают в Кыргызстан не для постоянного проживания, а для реализации конкретного проекта. После завершения проекта они покидают страну.

Например, 500 китайских специалистов были задействованы в строительстве мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. После завершения строительства они вернулись в свою страну. Сегодня там осталось всего пять инженеров, которые занимаются подготовкой наших специалистов. Аналогичная ситуация произошла с проектом "Модернизация Бишкекской тепловой электростанции". После завершения проекта иностранные специалисты уехали, и сегодня на предприятии работают только 100 процентов граждан Киргизии.

Это правило соблюдается как на железной дороге, так и в дорожном строительстве и на заводах. Каждый иностранный рабочий работает только в рамках конкретного проекта. После завершения одного проекта другому не разрешается двигаться самостоятельно или работать в стране нелегально.

Кроме того, каждый иностранный гражданин регистрируется в соответствующих государственных органах. Контролируются его рабочая виза, разрешение на работу и срок пребывания. Работодатель также несет полную ответственность. В случае выявления незаконной занятости или нарушения закона, ответственность несет и работодатель. Приняты меры для повышения чувства ответственности работодателя.