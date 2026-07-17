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Казахстан - ключевой полигон для Китая в энергетике и технологиях

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- Анвар Ажиев
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Казахстанские атомщики посетили производственные объекты CNNC во Внутренней Монголии для изучения передовых методов добычи урана и производства топлива. Это демонстрирует стремление КНР быть не только покупателем сырья, но и технологическим наставником для Казахстана, пишет издание Asia-today.news.

Как передает специально для редакции AsiaToday туркменский политолог и специалист в области энергетической дипломатии Эзиз Таганов, в последние годы страны Центральной Азии всё глубже втягиваются в орбиту китайского экономического и политического влияния, и самый лакомый кусок этого пирога – Казахстан.

Согласно исследованию, проведённому тайваньской DoubleThink Lab, общее китайское влияние в регионе распределяется неравномерно: первое место занимает Узбекистан, за ним следуют Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Но именно Казахстан - лидер по узкому технологическому индексу, который учитывает активность и финансовое влияние китайских компаний, масштабы использования китайского оборудования, а также интенсивность двустороннего научно-исследовательского партнёрства, что свидетельствует о глубоком проникновении китайских стандартов и решений в казахстанскую экономику.

Так, в Жетысуской области возобновлены работы по реализации проекта "Казахстанско-китайский международный индустриальный город" в свободной экономической зоне "Хоргос - Восточные ворота". По данным агентства "Казахстан сегодня", общий объём инвестиций превышает один триллион тенге, что почти сопоставимо с трёхлетним бюджетом всего региона. С точки зрения финансовой составляющей, объём инвестиций только в данный проект формирует заметную экономическую зависимость отдельных регионов и отраслей РК от китайского капитала.

Политическое измерение этого сотрудничества закреплено Совместной декларацией о новом этапе всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, в рамках которой Астана подтверждает приверженность принципу "одного Китая", считая Тайвань неотъемлемой частью Китая, и демонстрирует полную солидарность с внутренней и внешней политикой КНР, фактически обходя чувствительные темы, включая положение уйгуров в Синьцзяне, что говорит о готовности Астаны осуществлять полную политическую поддержку Пекина ради сохранения тесных связей с восточным соседом.

Наиболее ощутимо китайское присутствие нарастает в энергетическом секторе, где реализуются масштабные проекты, полностью контролируемые китайскими инвесторами: 16 марта 2026 года ратифицировано соглашение о развитии возобновляемых источников энергии, в рамках которого китайские компании China Power International Holding Limited и China Energy Overseas Investment Company Limited, владеющие контрольными пакетами акций, будут определять стратегию перехода Казахстана к "зелёной" экономике и снижению выбросов к 2060 году.

Одновременно идет строительство газохимического комплекса мощностью сто тридцать тысяч тонн метанола в год с инвестициями китайских CITIC Construction и China Huanqiu Contracting and Engineering на сумму 140 млн $, что закрепляет за китайским капиталом ещё один сегмент казахстанской перерабатывающей промышленности.

В сфере ядерной энергетики эта зависимость приобретает ещё более стратегический и долгосрочный характер: совместное предприятие Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС", где 51% принадлежит казахстанскому Акционерному обществу "УМЗ" (дочерней структуре "Казатомпрома"), а 49% - китайской CGNPC-URC, осуществило первую поставку ядерного топлива для атомных электростанций, причём это единственное в республике производство такого рода имеет гарантированный рынок сбыта на двадцать лет вперёд, что делает Казахстан завязанным на китайский спрос и китайские технологии в одной из самых чувствительных отраслях экономики.

Визит делегации казахстанских атомщиков на производственные объекты китайской корпорации CNNC во Внутренней Монголии еще раз подтверждает стремление КНР выступать главным технологическим наставником и партнёром, от которого Казахстан постепенно перенимает стандарты и практики.

Эзиз Таганов приходит к выводу: что несмотря на третье место в индексе DoubleThink Lab именно Казахстан становится полигоном для системной экспансии Китая в приоритетных технологических и стратегических отраслях. Эксперт подчеркивает, что это дополняется политическим сближением.

Системная многоуровневая экспансия выделяется как наиболее стратегически значимая, поскольку образует важнейшую отрасль экономики и внешней политики Казахстана и Китая с многолетней перспективой, связывает две страны на десятилетия вперёд и формирует фундаментальную зависимость казахстанской экономики и внешней политики от интересов Пекина, оставляя Астане всё меньше пространства для манёвра в условиях нарастающего регионального доминирования Китая.


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URL: https://www.vb.kg/460205
Теги:
Казахстан, Китай, энергетика
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